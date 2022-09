Leandro Díaz: cómo quedó ciego, de qué murió y más detalles del artista vallenato

Nació en Hatonuevo, Guajira, el 20 de febrero de 1928 y murió en Valledupar, el 22 de junio del 2013. Leandro José Díaz Duarte comenzó a cantar cuando apenas tenía 5 años y creó su primera composición cuando cumplió 17. En total, logró escribir más de 350 canciones, entre ellas, Soy, La gordita, Los tocaimeros, El verano, El negativo, Quiéreme, Carmencita, La parrandita, Matilde Lina, La diosa coronada, entre otras.

El legendario compositor tuvo 15 hermanos. Dentro del mundo artístico fue conocido como El homero de la provincia, El rey de La diosa coronada, y Los ojos del alma, pues fue ciego de nacimiento. A pesar de su limitación física, lograba describir a la perfección los paisajes y las mujeres de sus canciones. Varias veces fue rechazado por su ceguera.

¿Leandro Díaz, ciego de nacimiento?

El compositor afirmaba que su ceguera se debía a que Dios se había demorado poniéndole sus ojos en el alma, pues, aunque no podía ver físicamente, sí logró percibir, sentir y pensar metáforas llenas de imágenes a través de sus canciones. “Yo no le puedo negar que he sufrido de tristeza. Hace muchos años me pregunté ¿para qué me tiene Dios aquí en la tierra si no puedo ver? Pues para componer. Y si Dios no me puso ojos en la cara, fue porque se demoró lo suficiente colocándolos dentro de mí. Desde entonces, todo lo que describo en mis canciones lo veo así: con los ojos del alma”, declaró, en una oportunidad, a la revista Festival de la Leyenda Vallenata.

Video: Señal Colombia

Sobre las causas de su ceguera surgieron varios mitos, entre ellos, que, supuestamente, era un castigo de Dios, porque, al parecer, habría nacido con su vista totalmente normal y que, luego, por el castigo, la habría perdido. Sin embargo, médicamente, eso nunca se pudo comprobar.

Sus padres se dieron cuenta de su limitación después de algunas semanas de su nacimiento, pues el bebé no pestañeaba, ni tampoco presentaba ningún tipo de reacción ante los rayos del sol. A raíz de esa situación, comenzaron a verlo como alguien diferente.

¿Por qué el autor de ´Matilde Lina´ quedó ciego?

El artista vallenato no fue llevado a un médico especializado para que determinara cuál había sido el motivo de su ceguera. Sin embargo, se dice que cuando estaba en una edad más madura, acudió a un oftalmólogo, quien le habría revelado la razón de su discapacidad. Tras someterse a varios exámenes, se habría dictaminado que su ceguera se había generado al nacer porque, al parecer, le había caído líquido amniótico en los ojos, generándole serias quemaduras en su retina.

¿De qué murió Leandro Díaz?

En el 2013, el mundo del espectáculo se vistió de luto por la partida del compositor más grande del vallenato. Su deceso ocurrió luego de ser ingresado en la clínica, lugar al que llegó con la presión sanguínea baja y fiebre muy alta. Una afección renal apagó la voz del gran maestro vallenato el 22 de junio.

Elenco y fecha de estreno de ‘Leandro Díaz’

El cantante Silvestre Dangond le dará vida al compositor y la actriz Laura de León interpretará a Matilde Lina. También, harán parte del proyecto otros talentos, como Diego Vásquez, Viña Machado, Aida Bossa, Mario Espitia, Paula Castaño, Carmenza Gómez, Daniela Tapia, Beto Villa, Emilia Ceballos, Jair Romero, Victor Hugo Ruiz y Abel Villa. La novela se estrenará el próximo lunes 19 de septiembre a las 9:30 p.m.

