Marcelo Cezán y Michelle Gutty se vuelven a casar: así es su historia de amor

Durante más de una década Marcelo Cezán y Michelle Gutiérrez han demostrado, contra todo pronóstico, que su amor sigue siendo más fuerte que las críticas. Hace unos días, la pareja de cantantes volvió a ser noticia por comprometerse para renovar sus votos. Gutty fue la sorprendida, a quien su esposo le volvió a pedir la mano mientras grababan un video.

“Este es un momento muy especial para nosotros como pareja y como familia. 12 años de relación, 6 años de matrimonio. Me casaría contigo una y mil veces. Graciassss por ser la mejor compañera y esposa del mundo. Gracias a Dios, gracias a nuestros lideres, gracias a nuestra familias...QUE VIVA EL BUEN AMOR”, escribió el presentador en sus redes sociales.

Marcelo Cezán y su esposa Michelle llevan once años juntos. Foto: Instagram

Historia de amor de Marcelo Cezán y Michelle Gutty

Como lo han contado en su pasado, Michelle llegó a la vida de Marcelo cuando menos se lo esperaban. Se conocieron gracias a sus trabajos durante las vísperas de navidad. Ella actuaba en un evento que él presentaba, les bastó solo cuatro días de conocerse para convertirse en novios.

“En uno de los ensayos yo le propuse que cantáramos juntos, y ella me dijo que no porque no le pagaban por eso, entonces fui donde el productor y le dije ‘Oye, ella canta y yo me estoy quedando al final solo, hagamos por lo menos un dueto’, resulta que a ella le dijeron que yo lo había ‘exigido’”, contó Édgar Alfredo Gómez Menicagli, nombre de pila del famoso. Así fue como desde diciembre del 2011 unieron sus vidas, se conocieron el 16 de diciembre y el 20 ya eran novios. Ella tenía 22 y él 42, sus veinte años de diferencia les causó críticas y comentarios de conocidos y desconocidos desde sus inicios. “La diferencia de edad marcó en las dos familias, a mí me decían que era muy jovencita y a ella que yo era muy veterano”, juntos demostraron que su amor era más grande, ahora disfrutan de seis años de matrimonio, doce de relación y un hijo, Fabricio.