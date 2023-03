Mariluz regresa a los escenarios y sigue extrañando a su esposo, Roberto Reyes

Hasta hace unos tres años cuando se hablaba de un matrimonio estable del entretenimiento colombiano era obligatorio mirar a Mariluz, la actriz y cantante española, radicada desde hace décadas en Colombia, y el director santandereano Roberto Reyes, quien estuvo a la cabeza de la recordada serie Padres e hijos, durante la mayor parte de su existencia. La pareja, que estuvo junta por cuatro décadas, se conformó cuando ella abrazaba la popularidad como cantante y actriz de telenovelas y él, además de actor dirigía los melodramas más exitosos del prime time colombiano, en tiempos en los que la pantalla tenía solo dos señales. La televisión con el paso de los años cambió, llegaron los canales privados, las señales internacionales, las telenovelas menguaron, los seriados conquistaron, pero Mariluz y Roberto permanecieron.

Tres hijos en común y varios proyectos donde trabajaron juntos, algunos de teatro y otro en televisión local, confirmaban que seguían siendo esa dupla perfecta profesional y personal.

Una vida sin Roberto Reyes

Sin embargo, a finales del 2020 después de quebrantos de salud cardiaco y en medio de la pandemia, Roberto falleció y la actriz, que interpretó a la madre de Pablo Escobar en la cinta Escobar: el paraíso perdido, donde Benicio Del Toro encarnó al famoso capo colombiano, entre muchas roles que ha desarrollado, quedó sola.

Han pasado casi tres años y la vida para la actriz obviamente ha seguido. La cantante reside en la misma finca en Fusagasugá, Cundinamarca, a donde la pareja se había ido en busca del clima favorable para su desaparecido esposo.

“Nos vinimos con Roberto porque a él el clima le sentaba muy bien. Y yo decidí quedarme, pues me encanta el campo y me siento mejor de ánimo que en Bogotá”, mencionó la actriz que reveló además que estar sola no ha sido fácil. “Todavía me parece mentira que él no esté . Es un estado para el que uno no está preparado, así que la vida no ha sido nada fácil”.

Por estos días está en la capital pues hará una corta temporada de la obra Cuando los años pasen, una obra de teatro escrita por su amigo Héctor Forero. En tablas comparte con Luis Alejandra Reyes, su hijo; Hernán Forero y Mayer Rodríguez.

El teatro es definitivamente una terapia que ella aprovecha para mantenerse ocupada. “He tratado de estar ocupada. Como ahora con los ensayos de la obra de teatro Cuando los años pasen. Y con la música”. En la obra actúa y canta y también deja claro que le gustaría seguir en la interpretación. “Me gustaría hacer más conciertos, en general, tener más trabajo”.

Cuando los años pasen cuenta la historia de una pareja fracturada por el abandono después de mucho tiempo de librar una guerra de emociones decide construir un puente al perdón y al amor y estará en temporada desde el 22 hasta el 25 de marzo en el teatro La Mama de Bogotá.

Al culminar, Mariluz regresará a su espacio. Allí también busca estar ocupada. “Vivo sola y mis días trascurren jardiniando, en mi casa, también me gusta arreglarla poner flores. Poco cocino, bordo, leo, camino, en fin, (llevo) una vida bastante tranquila”.