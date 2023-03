Norberto: edad, cuántas cirugías tiene, esposo y más del estilista

Su nombre completo es Norberto Muñoz Burgos, pero es conocido en el mundo del espectáculo simplemente como Norberto, un estilista y empresario que se hizo famoso por trabajar para reinas de belleza y personalidades de la farándula en Colombia.

¿Cuántos años tiene Norberto?

El estilista nació el 14 de junio de 1945 en Medellín, Antioquia. Actualmente tiene 77 años. Fue el primero de los nueve hijos de Armando Muñoz y Mariela Burgos. Desde que era un niño le gustaba jugar con las muñecas de sus hermanas cortándoles el pelo. Su padre lo mandó a estudiar a un internado para ver si se volvía “más machito”, pero, por orden expresa del sacerdote que oficiaba de rector, Norberto terminó peluqueando a todos sus compañeros.

Su papá no estuvo de acuerdo, le habló tan duro que, a sus 18 años, decidió irse de la casa y no volvió nunca más. El estilista se fue a vivir a Cali, allí se enamoró de un hombre con el que más adelante llegó a Villavicencio; sin embargo, el romance no prosperó por lo que el estilista decidió irse para Bogotá, ciudad en la que, finalmente, se quedó y comenzó profesionalmente su carrera como peluquero.

Comenzó realizando demostraciones de maquillaje. Se convirtió en el primer peluquero del país que supo atender las necesidades particulares de los clientes. Abrió una barbería, un lugar ideal para jóvenes y ejecutivos, un sitio para los niños y contrató peluqueros especializados para ellos, y, además, abrió un spa.

En 1972, cuando abrió su primer local en la Calle 49 con Avenida Caracas, sus primeras clientas fueron las habitantes del sector. Poco a poco fue logrando reconocimiento hasta el punto de ser reconocido entre figuras públicas como actrices, reinas de belleza y periodistas.

Actualmente, cuenta con más de 50 años de trayectoria profesional. En el 2017 fue condecorado con la orden de Caballero por “su aporte a la belleza, la economía y al empleo del país”.

¿Quién es el novio de Norberto?

Norberto ha preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública. Sin embargo, en algunas oportunidades ha hablado de su relación con su pareja sentimental.

Se trata de Antonio Lozano, a quien llama cariñosamente ‘Toño’, con quien contrajo matrimonio en el 2009. Llevan juntos más de 40 años, pero, al comienzo de su relación, no fue para nada fácil enfrentar las críticas. “Me vine de vivir con mi familia en Cali y fui a una fiesta de muchachos transformistas y salí en el periódico y se supo todo en Cali… La personalidad era lo importante, querer estar feliz y enamorado… Nunca fuimos discriminados, no hubo homofobia, ni en los medios, ni en ningún lado”, dijo hace unos años Antonio en entrevista con W Radio. “Al contrario, nos invitan pero nosotros nos hacemos a un lado porque no nos gusta mucho eso”, agregó Norberto.

De igual manera, contaron que no se dan muestras de cariño públicamente. “No, ni en la casa, ya después de 40 años no. Ya somos como hermanos, somos unas personas totalmente diferentes a todo el mundo”. Fue un amor a primera vista, cuando Norberto vio por primera vez a Antonio quedó completamente enamorado.

¿Por qué Norberto no tuvo hijos?

En la misma entrevista, el estilista explicó por qué nunca tuvo hijos con su pareja. “Cuando estábamos muy jóvenes nos decía una gran amiga que por qué no adoptábamos un niño, pero realmente estábamos tan jóvenes que no pensábamos en eso. Luego pensábamos si sí o no, pero realmente creo que asó estuvo muy bien porque como se está viviendo el mundo entero puede que los hijos nos hubieran salido muy buena gente o posiblemente no. Sí me hubiera gustado tener un hijo para que nos acompañara porque somos nosotros dos solos con una hermana de nuestra edad, que ya estamos más allá que acá”.

¿Cuántas cirugías tiene Norberto?

En una entrevista con La Red, que fue realizada en el 2018, el estilista despejó las dudas sobre sus cirugías estéticas. “Siempre me retoco y me hago porque yo vivo como los artistas, como la gente que se cuida y tiene de dónde. No es que me gusten las cirugías, no; porque eso duele mucho, sino que uno como vive en este trabajo siempre tiene que representarse bien para que pueda imponerle a la otra persona que tiene que estar igual”.

Su primera cirugía fue a los 30 años cuando le quitaron las bolsas que se le formaban debajo de los ojos. También se arregló el cuello, la nariz, la boca, se hizo varios estiramientos en el rostro y también la liposucción. “Los labios, un poquito, he visto a actrices de televisión muy famosas con gafas y tapadas que se han hecho la boca. ¿Por qué no me la voy a hacer yo?. “Me estiré un poquito la piel, porque no es que tuviera arrugas, sino que estaba flácido. Tenía el cuero flojo”, confesó. Además, utiliza bótox.