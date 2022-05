“Nos duele verla adicta a una droga”: Sara Uribe sobre la enfermedad de su mamá

En los últimos días, Sara Uribe ha sido noticia por diferentes razones, entre ellas, por unos rumores de un supuesto embarazo y reconciliación con Fredy Guarín. También, fue tendencia por responderles, al borde del llanto, a todos los que han criticado su aspecto físico.

Ahora, la modelo paisa vuelve a ser la protagonista de algunos titulares, luego de relatar cómo ha sido la enfermedad incurable de su mamá, la señora Beatriz Elena Cadavid.

Fibromialgia, enfermedad que sufre la mamá de Sara Uribe

De acuerdo con lo que dijo la presentadora a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6,7 millones de seguidores, desde hace varios años su madre padece una enfermedad llamada fibromialgia, que genera fuertes dolores en varias partes del cuerpo, además de una sensación de fatiga aumentada.

Para combatir los dolores, pues la enfermedad no tiene cura, los pacientes deben someterse a un tratamiento con una serie de medicamentos. En el caso de la progenitora de Sara Uribe no le han hecho efecto y, por el contrario, le generaron adicción. “Nos duele verla con este dolor, pero también nos duele verla adicta a una droga que ya no le ayuda. Con mi mamá han sido problemas muy tesos a raíz de esta enfermedad”, dijo la ex de Fredy Guarín.

De igual manera, Sara reveló que debido a eso, su madre ha enfrentado también ansiedad y problemas psicológicos, por lo que tuvo que ser internada en una clínica de salud mental. El proceso no ha sido nada fácil. “Nos fuimos a otro sitio donde tratan a pacientes con enfermedades psicológicas, pero mi mamá tenía mucha ansiedad, y les confieso que yo también hice mil locuras para poder estar con mi hijo y con ella todos estos días, sin dejar de ser la mujer que ustedes conocen y siento fuerte para darle fuerza a ella. Cuando llegamos a la clínica... Estábamos llenas de miedo porque no quería que a mi mamá la dejaran hospitalizada allá, y ella tampoco quería quedarse allá, pero le tocó”, relató, mientras mostraba algunas imágenes del lugar.

El asombro de la presentadora se dio por el deterioro de la clínica de reposo a la que ingresó su madre, donde además, había pacientes incluso, en los pasillos. “Acá llegamos, buscando un auxilio, una ayuda, un ángel que nos recibiera con un abrazo y nos dijera que todo va a estar bien. La salud mental necesita atención y necesita amor, amor del bueno. Esta fue la entrada y el recibimiento, yo no quería llorar, estaba fuerte y llena de Dios. Pero ahí no la iba a dejar”.

Sin embargo, aunque la experiencia no fue la mejor, Sara Uribe reconoció que ver ese tipo de situaciones la hacen reflexionar mucho sobre la importancia de comprender el dolor de los demás. “Yo también sé qué es el dolor. El dolor de no tener a mi madre siempre, de no poder verla mover libremente, de que sufra de depresión, teniéndolo todo. De que yo, a veces, no sepa qué hacer para calmarle el dolor. Esto me ayudó a entender al prójimo, entender el dolor de otro. Hay unos que sufren físicamente y otros psicológicamente”.

Sara Uribe también ha recibido ayuda psicológica

A través de redes sociales, la modelo se muestra, generalmente, muy feliz. Sin embargo, ha tenido momentos difíciles que también ha compartido con sus seguidores. Con respecto a lo que sucedió con su mamá, Uribe recordó sus problemas psicológicos e invitó a no avergonzarse de ellos y a prestarle más atención.