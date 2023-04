Paulina Vega, ex Miss Universo, reveló que sufrió de ‘bullying’ por su físico

Paulina Vega Dieppa, reconocida modelo, presentadora y empresaria colombiana, fue escogida como Miss Universo en el 2014. La barranquillera se destacó por su belleza entre las más de 80 candidatas de diferentes lugares del mundo.

Paulina Vega Dieppa. Foto: Instagram - Instagram

Desde que era una niña, Paulina mostró interés por el modelaje, además porque ese talento lo llevaba en las venas: su abuela Elvira Castillo fue representante del Atlántico en el Concurso Nacional de la Belleza en 1953. Fue ella su fuente de inspiración para comenzar su carrera en los certámenes de belleza más importantes de Colombia y el mundo.

Con la firme convicción de que su belleza la podía llevar muy lejos, Paulina comenzó a estudiar Administración de empresas, pero, al tercer semestre, se retiró para cumplir su sueño de ser Señorita Atlántico, posteriormente Señorita Colombia y luego Miss Universo. Desde entonces, y aunque ya entregó las coronas, es llamada por muchos de sus seguidores como la mujer más bella del mundo.

Al ganar la corona de Miss Universo, se convirtió en la segunda colombiana en recibir ese título. La primera fue Luz Mariana Zuluaga en 1958.

¿Por qué le hicieron ‘bullying’ a Paulina Vega?

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 6,2 millones de seguidores, la modelo sorprendió a sus seguidores al revelar que en su infancia le hicieron bullying por su estatura, uno de sus mayores atributos actualmente.

“¿Alguna vez te acomplejó ser alta?”, le preguntaron en sus redes. Su respuesta sorprendió a muchos, pues algunos no creían que, al ser una mujer hermosa, hubiera sido criticada en algún momento de su vida. “Cuando era chiquita los niños me hacían bullying. Ahora ellos desean esta altura”, contó la barranquillera.

Los malos comentarios no los recibió solamente cuando era una niña, sino que, actualmente, también algunos internautas se pasan por sus redes sociales para criticarla por su aspecto físico, especialmente por su delgadez.

Otra de las preguntas que le hizo un usuario, fue: “¿Cómo haces con la cuestión de las medidas?”. La modelo respondió: “creo que me subí bastante de medidas. Será la edad, con tal de sentirme fuerte nada más me importa”.

Paulina Vega ha sufrido de ansiedad

La modelo abrió su corazón en sus redes sociales. Sus seguidores quisieron averiguar varios detalles de su vida privada, entre ellos, si en algún momento había sufrido de ansiedad para que lo aconsejara sobre cómo ha logrado superarla. “Identificando mis patrones, qué es lo que hago en piloto automático. ¿Qué no me beneficia? ¿Qué hago todo el tiempo que no me trae valor? ¿Qué pensamientos negativos son recurrentes? ¿Cómo puedo entender de dónde vienen? Es eso, tratar de estar en el presente, tener compasión conmigo misma”.