¿Paulina Vega, Miss Universo 2014, tiene nuevo novio? Se filtran fotos juntos

Paulina Vega Dieppa, nacida en Barranquilla, es considerada una de las mujeres más hermosas del país. Su título de Miss Universo en 2014, fue confirmación de su elegancia, belleza y personalidad.

Paulina Vega Foto: César Balcazar

¿Quién es el nuevo novio de Paulina Vega?

La vida sentimental de la exreina Paulina Vega ha sido de gran interés para sus seguidores. Recientemente, el programa Lo sé todo reveló que, supuestamente, la modelo fue vista muy cariñosa con un misterioso hombre en un aeropuerto.

“Tengo información de buena fuente, con pruebas a bordo”, comenzó diciendo el presentador. Enseguida, aseguró que se trata de un hombre europeo, aunque se desconoce su identidad. “Aunque el nombre del sujeto aún hace parte de la reserva del sumario, es desconocido, nos pudimos enterar de primera mano que este caballero es europeo, pertenece a una muy buena posición económica y que se habrían conocido el verano del año pasado en la isla de Capri, en Italia”.

Al parecer, el hombre que sería el nuevo novio de Paulina, tiene cabello castaño, es trigueño y, en unas fotografías que publicó el medio, se ve sonriente mientras observaba a la colombiana en lo que sería, al parecer, un evento donde estaban junto a unos amigos. “Es guapo”, añadió Elianis Garrido.

A Paulina Vega le pillaron unas fotos con el que sería su nuevo amor pic.twitter.com/ytDlBmf5VA — Ana (@PuraCensura) April 21, 2023

La expresentadora de A otro nivel suele ser muy reservada con su vida privada. Pocas veces ha dado detalles de su área sentimental. En sus redes sociales, se destacan fotografías de su faceta como modelo, presumiendo su escultural cuerpo. “Para mí sigue siendo... la más linda del universo”, “eres la más guapa”, “bonita mujer. Desde que te vi por primera vez”, “eres espectacular”, “eres la reina más hermosa del universo”, “eres encantadora”, son algunos de los mensajes que sus seguidores le dejan en sus múltiples publicaciones.

¿Cómo mantiene Paulina Vega su cuerpo?

La exreina ha recibido muchas críticas por su delgadez. En una oportunidad, respondió en sus redes sociales si seguía o no, alguna dieta especial. Sobre eso, dijo: “nunca he podido. Ni siquiera durante la competencia de Miss Universo. Como lo que me provoque, solo intento que sea balanceado. Sé mucho de nutrición y me ha ido bien implementando algunos tips”.

¿Cuántos idiomas habla Paulina Vega?

Durante su tiempo como Miss Universo, Paulina Vega visitó países como Indonesia, Ecuador, Bahamas, Francia, India, Italia, Canadá, Chile, Kazakhstan, entre otros, donde desarrolló sus campañas sociales. La barranquillera habla español, inglés, alemán y francés.

¿Qué carrera estudió Paulina Vega?

La modelo de 30 años, hija de Rodolfo Vega y Laura Dieppa, fue coronada a los 20 años. Estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.