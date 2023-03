Presentadora colombiana fue diagnosticada con cáncer de piel: “quedé en ‘shock’”

Vanessa Navarro es una presentadora colombiana que se dio a conocer por vender productos para el hogar y la belleza en la televisión colombiana, en el programa Televentas.

Te puede interesar: Foto: Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: sus cicatrices por un atentado

Vanessa Navarro tiene cáncer de piel

Esta semana, por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene 380 mil seguidores, sorprendió al revelar que padece cáncer de piel. “A veces pensamos que las estadísticas solo aplican para otras personas, ese 3% o 10% o 20% de probabilidades casi nunca lo incluyen a uno mismo (Estiy hablando por mi) y luego te das cuenta que si es probable que seas parte de ese porcentaje”, escribió en la descripción de un post que está acompañado de un video donde relata su experiencia con esa enfermedad.

Más historias de vida Expresentadora de ‘Día a Día’ reveló por qué salió del matutino de Caracol Tv La reconocida presentadora se fue del país motivada por un doloroso episodio que enfrentó. Conoce su historia. Leer aquí: Expresentadora de ‘Día a Día’ reveló por qué salió del matutino de Caracol Tv Víctor Mallarino reveló por qué no volvió a actuar: “estaba exigiendo demasiado” El actor Víctor Mallarino vive actualmente en España y, desde el 2018, no ha vuelto a participar en producciones colombianas. Leer aquí: Víctor Mallarino reveló por qué no volvió a actuar: “estaba exigiendo demasiado”

“Hace un tiempo me salió como especie de una verruga, fui al dermatólogo y él encontró después de hacer una biopsia que tenía cáncer de piel”, comenzó diciendo. Enseguida, Navarro reveló lo tiene en dos partes de su cuerpo: “por supuesto quedé en shock. Dios mío, cáncer de piel, además yo, que soy una persona que no se broncea, que le huye al sol, que se protege mucho. Como que no tuvo mucho sentido para mí”, relató.

¿Qué le produjo el cáncer de piel a Vanessa Navarro?

Aunque la presentadora indicó que casi siempre ha tenido conciencia de cuidar su cuerpo, también reconoció que hace muchos años, por vanidad, se sometió a cámaras de bronceo. “Hace aproximadamente 20 años a mí me pareció muy chévere ser dorada, ser bronceada, y por eso empecé a ir a cámaras de bronceo. Eso fue exactamente en el 2000. Durante ese año yo pude haber ido unas 15 o 20 veces, me olvido del tema y nunca volví a ir a las cámaras de bronceo, pierdo ese afán de ser dorada. Tomo mucha consciencia del daño que hace el sol y empiezo a cuidarme”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Debido a eso, Vanessa Navarro aprovechó para concientizar a sus seguidores del uso constante de protector solar en la cara y el cuerpo para prevenir ese tipo de enfermedades. “Al final mi recomendación es que se la piensen mucho antes de exponerse a cámaras de bronceo (sobre todo mis seguidoras más jóvenes porque tienen una vida por delante y piensan que esto no les va a pasar), y que se protejan mucho con protector solar en todo momento”.