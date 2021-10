Santiago Cruz reveló los momentos más oscuros de su vida

Santiago Cruz es uno de los artistas más destacados de la industria musical en Colombia. Lo que pocos conocen, es que detrás de sus canciones y de todo el éxito obtenido a lo largo de los años, está la historia de un hombre que tuvo que enfrentarse a los abismos más profundos que una persona pueda experimentar: las adicciones al alcohol y a las sustancias alucinógenas, las frustraciones, e incluso, momentos donde su vida y la de su familia estuvieron en riesgo. En diálogo con Revista Vea, el artista habla del lanzamiento no de una nueva canción sino de su libro titulado Diciembre, otra vez, donde narra toda su historia de vida para inspirar a otros.

Háblanos de tu libro Diciembre, otra vez.

“Diciembre, otra vez nace y tiene mucho que ver con mi crisis de los 40. Es un libro que tiene una necesidad de gestionar distintos episodios y acontecimientos de mi vida. Nació inicialmente como un ejercicio terapéutico individual, personal y particular”.

¿Qué tal fue la experiencia de plasmar tu intimidad a través de un libro?

“Es distinta. Siempre he tenido claro el poder sanador de la escritura y su capacidad terapéutica, lo he vivido a través de mis canciones y en algunas terapias a las que he asistido. Sabía que en ese sentido, este libro me iba a generar muchas emociones. Es un escrito que tiene una desnudez que es poco común, y yo creo que es donde radica el valor de este texto, la honestidad, la vulnerabilidad que me permito en el libro”.

¿Cómo fue esa etapa de tu vida en la que viviste excesos con las drogas?

“Mi experiencia fue únicamente con el perico. Nunca me interesé en las pepas, ni en los ácidos, ni en ninguna otra cosa. Tuve la certeza de que me estaba haciendo daño”, narra en su libro el artista. “Para mí ha sido muy importante un concepto que es la aceptación, que tú reconozcas tus esquinas más oscuras, que no las trates de esconder, que no las trates de ocultar, que no las ignores, que las reconozcas, que uno se reconozca como un todo, incluso con lo que no le gusta de uno mismo porque muchas veces no hablamos de eso. Ya este año estaré celebrando 15 años de limpieza en ese sentido. Todo el proceso está muy bien detallado en el capítulo del libro. Podemos encontrar la manera de encontrar un proceso de transformación siempre siendo conscientes de nuestras debilidades, aceptándolas y pidiendo ayuda cuando es necesario”.

¿Piensas seguir escribiendo más libros?

“Estoy interesado en explorar la creatividad desde distintos lugares, no exclusivamente en las canciones, ya está este libro, durante la pandemia me puse a estudiar sobre la escritura de guion y empecé el ejercicio de escribir una película, vamos a ver eso hacia dónde va, pero sí está claro que voy a intentar expandir el proceso creativo hacia otros lugares más allá de la canción”.

