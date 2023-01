Tuti Vargas: la influenciadora le dice adiós a las prótesis. Esto contó

Tuti Vargas tiene un millón de seguidores en Instagram. Constantemente, la generadora de contenido hace uso de sus redes sociales para mantener a sus fans al tanto de su vida profesional y privada .

Es así que cuando se ausenta, causa revuelo, como es el caso más reciente, cuando le explicó a su audiencia la razón que a llevó a alejarse de las redes sociales durante un largo período de tiempo. “Una pausa en donde cambié el celular por libros, likes por letras en un papel, el maquillaje por filtros de consciencia y presencia con dosis altas de verdad y sanación profunda”, escribió en su perfil.

Tuti compartió las razones médicas que la llevaron a tomar la decisión de despedirse de sus prótesis mamarias. Foto: Instagram

Tuti Vargas: “no quiero nada que no sea mío”

Nuevamente, la influenciadora colombiana estuvo ausente de sus plataformas digitales, pero esta vez por una razón muy diferente. Este jueves 5 de enero, reapareció contando, que luego de practicarse varios exámenes médicos, mientras todos estaban de vacaciones, tomó una decisión muy importante para su salud, este viernes 6 de enero se quitaría los implantes mamarios, luego de estar un poco más de nueve años con ellos.

Tuti Vargas aseguró que fueron varios motivos los que la llevaron a realizarse la explantación. “Uno porque las prótesis ya por el tiempo se me estaban encapsulando y dos, aunque no hay un examen que determine el síndrome de Asia, hay algunos síntomas que persisten en mi organismo”. La influencer dejó claro que su decisión no estaba basada en el tema estético.

Además, le contó a sus fanáticos que hace aproximadamente un año le diagnosticaron hipotiroidismo, y que desde entonces ha sentido fatiga crónica, cansancio, falta de energía y dolores musculares que no tienen explicación, situación que al parecer, luego de conversar con su cirujana, tendría que ver con el tema de las prótesis, “ya me cansé, ya no quiero tener nada que no sea mío”, indicó.

Tuti Vargas: este es el consejo para sus fans

La creadora contó que se siente nerviosa, porque hace mucho no entra a un quirófano y que la cirugía que es un poco más larga, porque deben reconstruir el músculo.

Finalmente, aprovechó el momento para aconsejar a sus fans que nunca se pongan prótesis por razones estéticas, pues según ella, que no vale la pena hacerlo.