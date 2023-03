Yeison Jiménez admite que tuvo que robar para llevar comida a casa

Yeison Jiménez goza de las mieles del éxito con su música. EL intérprete de temas como El aventurero y Ni tengo ni necesito, Ya no mi amor, Que viva el desmadre no oculta el tiempo de prosperidad que le ha llegado gracias a sus conciertos y ventas discográficas.

El cantante de música popular Yeison Jiménez reveló que en su pasado cometió faltas y excesos Foto: Instagram

Yeison también ha dejado ver a sus seguidores que no solo es la música su fuente de ingresos, sino que se ha convertido en un hombre de negocios con un holding empresarial propio que incluye fincas, su propia marca de gafas y ganado. Sin duda el cantante nacido en Manzanares, hace 31 años, materialmente no tiene ningún tipo de carencia.

También es cierto que Yeison no oculta que en el pasado las vacas flacas abundaron y pasó necesidades debido a la estrechez económica y la falta de oportunidades. En una de sus primeras entrevistas reveladoras, que incluso fue tema central en nuestra revista Vea impresa, dejó al descubierto el tiempo que trabajó como cotero en Corabastos, la mayor plaza de mercado del país. También nos contó que la venta de aguacates fue una de sus opciones en el tradicional mercado.

Justamente allí empezó a ser conocido por su voz y que a la postre, lo llevaría a los escenarios nacionales e internacionales.

Yeison Jiménez tomaba mucho

Para comenzar Yeison dijo que en sus tiempos de juventud tuvo problemas con el exceso de alcohol y que en ocasiones la falta de dinero y las necesidades de suplir con lo básico lo llevaron al robo.

“A los 19 años me sentí cogido. Era borracho chévere porque siempre mantenía con plata. Además de que trabajaba, también robaba, entonces mantenía con dinero. Era muy joven, pero siempre traía plata en el bolsillo”, dijo el cantante que reveló episodios muy dolorosos vividos en familia. “Llegaba a la casa y mi mamá debía tres meses de arriendo, no había nevera, televisor, ni gas y es me genera rabia. Pero no era el loquito que salía a robar porque sí. Yo decía ‘bueno, hoy voy a traer unos pollitos para la casa, etc.’”.

También dejó claro en la anteriormente mencionada entrevista a Vea y en semana que hoy en día ha podido salir adelante y ha procurado no repetir errores.