“A mí me respetas”: ¿Qué pasó con Breiner y Dareska en ‘La Descarga’?

En el más reciente capítulo de La Descarga, el templo de la música, los participantes del equipo de Maía se enfrentaron nuevamente por obtener un cupo una semana más dentro de la competencia.

El turno fue para Oropesa, quien cautivó con su presentación de Déjame llorar; César Amaya cantó Fiesta en América; Jair Santrich interpretó el tema Tú; Laura Azul demostró una vez más por qué el rock es su pasión con El duelo, y El tenor del rock cantó Matador.

En los ensayos, Maía regañó a sus pupilos por no querer salir de la zona de confort ni querer asumir nuevos retos. “A trabajar, si yo puedo, ustedes pueden. Es como uno le ‘mete’ el pecho a la vuelta. Este es el momento de decir ‘esto es lo que yo soy’ y que los mentores le digan a Colombia ‘usted es un artista’. Me siento un poco frustrada, es la primera vez que no les gusta algo que se les asigna, pero es que es el momento de mostrar algo más allá, si no entonces, ¿qué van a mostrar?”, dijo un poco molesta la mentora.

Pelea de Breiner Gaster y Dareska en ‘La Descarga’

En el ‘Campamento musical’, algunos de los participantes no están pasando por uno de los mejores momentos con la convivencia. En el capítulo de hoy, Breiner y Dareska tuvieron una fuerte pelea, luego que el pupilo de Gusi la acusara de “dañar los hogares”.

Todo comenzó cuando la integrante del equipo de Marbelle intentó hablar con él sobre el inconveniente que él había tenido con Oropesa. Sin embargo, Breiner no aceptó sus palabras. “No te metas en lo que no te importa”, le dijo. A medida de la conversación, se iba incrementando la tensión hasta el punto que llegó a afirmar que, supuestamente, estaba acabando con el hogar de El Puma vallenato, Cristian Better y César Amaya.

La artista, bastante molesta, le pidió respeto, pero él continuó con sus fuertes palabras. “Te estás metiendo con una persona que tiene esposa e hijas. La confiancita no, él tiene esposa para que sepas… querías buscarme la lengua, ahí está, conmigo no te metas Dareska”.

Con voz muy alterada, la concursante le contestó: “¿Qué? Me da mucha pena con usted, pero jamás he sido partidaria de esas cosas. A mí me respetas. He sido muy claro ninguno me gusta solo me parecen interesantes. Yo no siquiera me he metido contigo”.

Otros de los participantes como el Indio Harin intentaron intermediar entre la situación, pero Dareska estaba muy alterada. “¿Cómo va a venir a decir eso de que yo estaba dañando un hogar? En ningún momento he dicho que me gustan, me parecen interesantes, pero ninguno me gusta. Eso es lo que es él, ordinario, guache, grosero”. El Puma vallenato no dudó en arremeter contra Breiner afirmando que es un “patán”.

“Me parece que eres irrespetuoso y no aceptas las cosas como son y que si no son a tu manera no te sirven. Fue una acusación demasiado fuerte”, le dijo Dareska.