Alejandra Serje tendría nuevo amor ¿Con quién la relacionan?

La vida sentimental de la presentadora Alejandra Serje continúa llamando la atención de los internautas, quienes no se alejan de las redes sociales de la ex Protagonista de Nuestra Tele para detectar alguna señal sobre el estado de su corazón. En julio de este año, Serje habría confirmado su separación de Andrés Poveda, el padre de su hija Luciana, con quien se había comprometido a inicios de este 2022.

Como muchos otros famosos, la ex presentadora del programa Lo Sé Todo, asistió a uno de los conciertos del puertorriqueño Bad Bunny en Colombia y su compañía generó muchos interrogantes en varios de sus fanáticos.

Alejandra Serje se estaría dando una nueva oportunidad en el amor

El afortunado, según la página, sería Juan Cebolla, integrante del ‘Circo de los Hermanos Gasca’, quien ha cruzado varios mensajes románticos en redes sociales con la presentadora en cuestión. “Sin embargo, una fuente cercana nos confirmó que este no fue el motivo de separación de la presentadora con el papá de su hija”, escribió la página de Instagram Rechismes.

La misma página reposteó los videos del concierto, que ambos famosos subieron a sus cuentas de Instagram. Los usuarios de internet sacaron sus propias conclusiones , pues se dieron cuenta que ambos se mostraban muy juntos durante toda la noche.

¿Qué dijo Alejandra Serje sobre el papá de su hija?

La presentadora ha tratado de mantener los detalles de su vida privada lejos de la atención pública, pero en julio de este año decidió hablar con sus 1.1 millones de seguidores en Instagram sobre las especulaciones de su situación con Andrés Poveda. “Yo creo que hay cosas que ya fueron lo suficientemente dolorosas y traumáticas como para tener que repetirlas o publicarlas, de pronto cuando no duela tanto lo hablaré, pero por favor por respeto a mi vida y a mi familia, ya no más, basta. Lo que se ve no se pregunta, pido respeto y que cambiemos de tema, pasemos la página y ya”, expresó sin mencionar el nombre de su ahora ex.