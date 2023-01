Alejandra Serje y Juan Cebolla dan más pistas de supuesto romance

Alejandra Serje, ex presentadora de Lo Sé Todo y ex Protagonista de Nuestra Tele, no ha confirmado la existencia de un nuevo amor en su vida después de que, a mediados del año pasado, se conociera el fin de su relación de varios años con Andrés Poveda, padre de su hija Luciana.

Desde ahí, la vida privada de la presentadora sigue llamando la atención de sus seguidores, especialmente por el supuesto acompañante que tuvo en uno de los conciertos que Bad Bunny ofreció en Colombia en noviembre del 2022. Se trata de Juan Cebolla, integrante del circo Hermanos Gasca, quien habría conquistado a la bogotana, que no duda expresarle su gusto a través de redes sociales.

Alejandra Serje y Andrés Poveda se comprometieron y terminaron

¿Alejandra Serje tiene nuevo novio?

Hasta el momento, ninguna de las dos figuras públicas se ha pronunciado al respecto, así como tampoco dejan de expresar su mutua admiración a través de mensajes y reacciones en redes sociales. Una de las más recientes volvió a encender los rumores que los vinculan sentimentalmente.

Hace solo unas horas, Juan Cebolla Gasca publicó una galería en su Instagram, contándole a sus 444 mil seguidores que iniciaría “una nueva aventura”. En las imágenes, hechas en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, el mexicano, que aparece con ropa deportiva, mostró que su destino era Madrid, España.

Lo que sorprendió a muchos usuarios de internet es que en la misma publicación se podía leer un comentario de Alejandra Serje, que varios calificaron de ‘coqueto’. “Cristiano, ¿eres tú?”, escribió la presentadora, y Juan Cebolla le contestó “¿y tú mi Georgina?”, haciendo alusión al futbolista Cristiano Ronaldo y a su pareja, Georgina Rodríguez.