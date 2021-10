Andrea Valdiri transmitirá su cirugía estética en vivo, esto cuestan las boletas

Generalmente, todo lo que hace la generadora de contenido Andrea Valdiri termina siendo tendencia en redes sociales. Esta vez, la influenciadora volvió a generar todo tipo de comentarios al anunciar una actividad poco común para muchos influenciadores.

Se trata de una cirugía estética a la que se someterá próximamente. Aunque esa noticia es algo normal, lo curioso y lo que más llamó la atención es que está vendiendo boletas para todos sus fanáticos que quieran conocer el paso a paso de ese procedimiento quirúrgico. “¿Se acuerdan que yo les dije que iba a transmitir mi operación? Pues sí mi amor, se dio (…) Yo creo que nadie en Colombia se había atrevido tanto a transmitir su cirugía”.

Sin embargo, no será gratis la transmisión, “va a haber dos boleterías; la VIP y la normal. En la VIP van a recorrer todo, desde que salgo de mi casa hasta mi llegada a la clínica (…) y en la otra me van a ver cuando me den ‘chuzo’”, dijo entre risas Andrea Valdiri. Según relató la influenciadora, después de dar a conocer el link donde podían entrar para comprar la boleta, su página web colapsó pues más de 500 personas ingresaron en menos de 10 minutos.

¿Cuánto cuestan las boletas de su cirugía?

El próximo miércoles 13 de octubre será el día en el que la barranquillera se someterá a esa cirugía estética. Para quienes quieran verlo, habrá un ticket general, que cuesta aproximadamente 75 mil pesos y el VIP tiene un valor de 225 mil. El sorpresivo anuncio de Andrea Valdiri se volvió en tendencia, de hecho, hay opiniones divididas en redes sociales.

“Disque pagar 225 mil pesos para ver (por el celular) cómo operan a la Valdiri”, “apague y vámonos. El mundo al revés”, “a qué hemos llegado hoy en día”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en redes sociales.