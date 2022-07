VIDEO: Lina Tejeiro y Juan Duque muy amorosos en Medellín

Lina Tejeiro ha sido tendencia en los últimos días. Primero, fue por haber confirmado que intentó darse una nueva oportunidad con Andy Rivera, pero que en marzo de este año, decidieron ponerle punto final a una historia de amor que duró, entre ires y venires, 9 años.

Te puede interesar: ¿Quién es la exnovia de Juan Duque a quien cambiaría por Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro y Andy Rivera intentaron darse una nueva oportunidad, pero finalmente terminaron en marzo de este año. Foto: Revista Vea

Al poco tiempo, se comenzó a especular que la actriz de Padres e hijos ya tendría un nuevo amor y que, además, tenía algo en común con Andy Rivera: también es cantante.

Lina Tejeiro y Juan Duque muy románticos en Medellín

Después de varios rumores que apuntaban a que Lina Tejeiro y el cantante paisa Juan Duque estaban sosteniendo una relación sentimental, ambos terminaron publicando unas fotos el pasado viernes donde se dejaron ver muy cariñosos. Con esas imágenes, sus fanáticos aseguraron que la pareja estaría confirmando su relación.

Vea también: ¿Enamorados? El particular apodo que Juan Duque le tendría a Lina Tejeiro

Al parecer, la actriz y el cantante ya no ocultan su amor. Este fin de semana estuvieron en Medellín en Expobelleza. Claudia Serrato, la mánager de Lina Tejeiro, publicó un video en su cuenta de Instagram mostrándolos muy acaramelados: Lina sentada en las piernas de Juan, dándole entre risas, un amoroso abrazo. “Esto es lo único que van a poder ver hoy (risas), no van a poder ver nada más, se los aseguro”, escribió Serrato en la publicación que posteó en sus historias.

Rápidamente, el video se hizo viral en las diferentes cuentas que siguen la vida de los famosos y, por supuesto, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. “Se lo merece, ella ha sufrido tanto por ese amor con Andy”, “le deseo lo mejor. Merece ser feliz”, “la veo feliz”, “lindos lo dos”, “qué bellos”, “veo feliz a Lina, se lo merece”.

Te puede interesar: “No lo olvidé, es imposible”: Lina Tejeiro sobre Andy Rivera

Lina Tejeiro aclara detalles de su romance con Juan Duque

Una vez se conoció que Juan Duque y Lina Tejeiro sostienen, al parecer, un romance desde hace unas semanas, la generadora de contenido Sofía Tabares, supuesta exnovia del cantante, apareció en su cuenta de Twitter con algunas aparentes indirectas para él. Allí escribió que, supuestamente, Juan le fue infiel.

Este fin de semana, el generador de contenido conocido como ‘Maikol’, se encontró a Lina Tejeiro en Expobelleza y allí aprovechó para lanzarle bromas al respecto, mencionándole la supuesta infidelidad de Juan Duque con su expareja.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Me dicen ya dónde está la quita maridos de Lina Tejeiro. ¿Dónde está? Usted me quitó el marido, mírala”, dijo en broma el TikToker. Enseguida, aparece Lina en el video respondiendo: “¿Cuál marido? Él me dijo que no tenía novia, que desde marzo habían terminado”.

Las imágenes fueron toda una sensación en las redes sociales. Por ahora, la actriz no ha hablado directamente del romance, pero por lo que se observa en sus redes, está muy feliz.