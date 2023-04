Anuel y Yailin: “lujos” que el ex de Karol G pagó en el nacimiento de Cattleya

La vida sentimental de Anuel es uno de los temas que más ha despertado el interés de miles de fanáticos. Desde que terminó con Karol G, ha sido inevitable que los cibernautas estén al tanto de lo que ocurre en su vida.

Anuel y Yailin. Foto: Instagram

Cuando confirmó su relación con ‘Yailin, la más viral’, los seguidores de Karol G no dudaron en asegurar que, supuestamente, el boricua no la quería y que solamente estaba intentando olvidar de alguna manera a la colombiana.

Anuel y Yailin se separaron

Aunque Anuel y Yailin se casaron en junio del año pasado, muchos internautas no les prometían un futuro. Finalmente, hace unas semanas, el puertorriqueño confirmó que los rumores de crisis con la dominicana eran ciertos. Pese a que la joven estaba a punto de dar a luz, decidieron tomar caminos separados. Las razones, hasta el momento, son desconocidas.

Anuel sorprendió a Yailin con lujos en el día del nacimiento de su hija Cattleya

El pasado 12 de marzo, se confirmó que ya había nacido Cattleya, hija del puertorriqueño y la influencer. A través de sus redes sociales, la dominicana de 20 años realizó un post mostrando una foto del momento del parto. Anuel estuvo presente.

El parto se dio por medio de una cesárea programada y, por unas imágenes que se viralizaron en redes, se pudo evidenciar que Yailin contó con una serie de comodidades.

La habitación donde la joven dio a luz estuvo decorada con globos de color rosado, flores y peluches.

Al parecer, Anuel habría llevado una gran variedad de dulces para todo el equipo médico que atendió el nacimiento de su hija menor. De igual manera, las golosinas también estaban disponibles para las personas que llegaron a visitar a su exesposa después de dar a luz.

Se dice que Yailin pudo entrar a su estilista al hospital para que la maquillara y la arreglara para recibir a su primogénita. Por esa razón, el ex de Karol G habría tenido que pagar una buena suma de dinero por la mejor habitación del centro médico para tener la privacidad necesaria para tener todo lo que querían para ese momento tan especial.

¿Por qué Anuel y Yailin se separaron?

Después de que el artista hiciera oficial su separación de la madre de su última heredera, se rumoró en redes que, supuestamente, se habían dado una nueva oportunidad. Sin embargo, eso no es cierto.

El artista explicó, antes de que naciera su hija, que, aunque ya no estaban juntos, haría de todo por el bienestar de su hija. “Estoy esperando a Cattleya súper feliz, aunque yo y la mamá ya no estamos juntos por cosas de la vida. Ella está embarazada, podríamos vivir bajo el mismo techo para construir una familia, pero por cosas de la vida no estamos juntos. Uno no debe juzgar a las personas sin conocerlas. Apóyenla, porque está trabajando y es la madre de mi hija. Sea como sea, es mi familia y siempre lo será. Va a ser madre ahora, luchadora, sola, dese pequeña. Ya no estoy con ella, pero sigue siendo la madre de mi hija”, aseguró en medio de una transmisión en vivo.