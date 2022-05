“Aquí está tu papá”: Mensaje de Lowe León a su hija con Andrea Valdiri

La relación que Andrea Valdiri sostuvo con el cantante Lowe León ha dado mucho de que hablar entre los internautas y, aunque ya finalizó, la polémica entre los artistas sigue. Han salido a la luz unas declaraciones del cantante diciendo “su verdad” sobre la situación con su hija Adhara.

Este fin de semana, se armó una nueva polémica entre la bailarina y el cantante debido al proceso legal que llevan por Adhara, la hija que tienen en común. Foto: Instagram

El mensaje de Lowe para Adhara

En medio de una entrevista, durante la promoción de su nuevo sencillo, ‘No vuelvo contigo’, el cantante se refirió a la actual relación que tiene con su hija, de ocho meses, y la bailarina.

“Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por definitivamente negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo”, aseguró Lowe.

Así mismo, se refirió a su paternidad, asegurando que nunca ha evitado su su responsabilidad como padre. “Si es mi niña aquí va a tener la posibilidad de estar con su papá y que comparta con sus hermanos como es el deber ser, pero yo en ningún momento soy, como me han hecho y han puesto a Colombia patas arriba en contra mío, a decir que yo soy un padre irresponsable, eso jamás nunca ha pasado”.

El cantante finalizó la entrevista enviándole un emotivo mensaje a su hija, asegurando que siempre podrá contar con él. “Aquí está tu papá. Si quieres buscar respuestas aquí siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti”, concluyó.

