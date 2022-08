Así Óscar Naranjo, exprotagonista de Nuestra Tele, pasó a ser vendedor ambulante

A Óscar Naranjo muchos televidentes lo recuerdan por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, en 2012.

Sus comportamientos y algunos rasgos de su personalidad hicieron que su paso por el reality de RCN no pasara inadvertido. La polémica, los comentarios hacia sus compañeros y hasta las lágrimas hicieron parte de su historia en el programa.

Después de su salida de ' Protagonistas’, Óscar Naranjo se alejó de las pantallas. En el 2018 reapareció para contar, en su canal de YouTube, que se había unido a una iglesia cristiana y que ya no era homosexual.

Óscar Naranjo, exprotagonista de Nuestra Tele, pasó a ser vendedor ambulante

Hace algunos días reapareció en redes sociales, esta vez en el TikTok de una iglesia cristiana, y respondió varias preguntas que le hicieron sus seguidores.

Además de recalcar que se encuentra soltero, pero con deseos de tener esposa y formar una familia, lo que más llamó la atención de muchos internautas fue el actual empleo del famoso Camaleón.

Según su testimonio, Óscar Naranjo se dedica a la venta de productos en las calles de diferentes ciudades del país. “En mi vida laboral, vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, confesó.

Ya no luce sus famosos crespos rojos, pero físicamente no ha cambiado mucho. Varios internautas resaltan que Óscar no se ve con la misma energía y personalidad que lo caracterizaron hace una década.