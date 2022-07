Así respondió Mafe Walker a presentador que se burló de ella en Buen Día Colombia

Mafe Walker se hizo famosa en redes sociales debido a una serie de videos que publicó en los que asegura tener habilidades para comunicarse con seres estelares o alienígenas.

“Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, es una curiosidad (...) Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, aseguró la mujer.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

Te puede interesar: Video: Mafe Walker fue invitada a Buen Día Colombia y presentador se burló de ella

Luego de se convirtiera en tendencia en redes sociales, especialmente en Tik Tok, Mafe ha sido invitada a diferentes medios de comunicación como Venga la alegría’ de TV Azteca, la FM, el diario ADN y ahora, en el matutino ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN.

Durante la entrevista, Ana Karina Soto le pidió que tuviera una conexión con los alienígenas. Sin embargo, durante su intervención, el presentador Orlando Liñan no aguantó la risa y se burló de la situación.

Te puede interesar: A Jennifer López se le rompió el vestido en pleno show. Así reaccionó

Mafe Walker puso a vibrar a más de uno en Buen día, Colombia, pero no por lo que ella quisiera pic.twitter.com/NWXPIX8ue1 — Ana (@PuraCensura) July 6, 2022

Te puede interesar: Bahamas, México y crucero: así van las lujosas vacaciones de Carolina Soto

La respuesta de Mafe Walker a Orlando Liñan

Luego de lo sucedido, la colombiana radicada en México, posteó en sus historias un mensaje para los presentadores del programa. “Gracias, ‘Buen día, Colombia’, te amo, me amo. Te amamos Colombia. Colombia nos ama”, etiquetando las cuentas oficiales del matutino.

Luego de la intervención, Orlando Liñan regresó al set y continuó con la entrevista. No obstante, aún no se ha pronunciado al respecto sobre el popular tema en redes sociales.

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar y aunque algunos televidentes aseguraron que se sintieron identificados con el presentador, otros manifestaron que era una falta de respeto hacía la mujer. “Orlando me hizo reír mucho”, “esa señora ya no sabe que inventar”, “es imposible no reírse de la situación”, “es una falta de respeto hacía la entrevistada”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Te puede interesar: Laura Bozzo: así ha sido el increíble cambio físico de la presentadora peruana

Te puede interesar: Foto: Lina Tejeiro y Juan Duque están juntos en Medellín