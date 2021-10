Así se conoció Liss Pereira de MasterChef Celebrity, con su pareja Ricardo Quevedo

Liss Pereira es una reconocida comediante colombiana, que actualmente participa en MasterChef Celebrity, donde se ha destacado por sus excelentes preparaciones; de hecho, ya hace parte de los seis finalistas de la competencia.

Su mala relación con las actrices Carla Giraldo y Viña Machado ha sido bastante evidente dentro del reality culinario, sin embargo, la comediante ha logrado convertirse en una de las concursantes favoritas de los televidentes y usuarios en redes sociales.

Gracias a su participación en MasterChef Celebrity, muchos internautas se han interesado por conocer más detalles de su vida personal y, aunque Liss suele ser un poco reservada con el tema, sí se conoce que es pareja del también comediante Ricardo Quevedo, padre de su hijo Ignacio. Se conocieron hace 11 años, no fue amor a primera vista, pero sí son muestra clara de que del humor al amor solo hay un paso. En el año 2010, la pareja se conoció gracias a su profesión, varias veces compartieron tarima en sus show, y desde entonces entablaron una gran amistad. Sin embargo, fue hasta en el 2016 que, después de varios rumores, confirmaron su relación sentimental.

Según reveló en una oportunidad la concursante de MasterChef Celebrity, después de varios de amistad y de constantes coqueteos decidieron darse una oportunidad. Ahora, con 5 años de relación y un hijo, la pareja está lista para dar el sí frente al altar. “Nos fuimos de vacaciones, hace mucho tiempo que no viajábamos. Yo llevé el anillo y le dije en una cueva toda bonita que si se quería casar conmigo. Además, le dije cosas muy bonitas de los dos y la abracé”, contó Ricardo Quevedo en una entrevista con Buen día, Colombia.

Por su parte, Liss Pereira a través de su cuenta de Instagram expresó: “yo que hablo hasta por los codos me quedo sin palabras, sutilmente le grito que SÍ, lo miro, lo abrazo y casi le fracturo el cuello a este hombre que me ha hecho tragar todas mis palabras, todos mis ‘no voy a tener hijos’, todos mis ‘yo no creo que podamos’… De mis papás aprendí que el matrimonio no es el día de la boda sino todos los días que siguen”, escribió junto a un reel de fotografías de los dos. Por ahora no se conoce cuándo será la fecha de la boda, lo que sí es cierto es que la pareja está muy enamorada.