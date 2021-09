Fue virreina del Folclor y otras 5 curiosidades de Liss Pereira de ‘MasterChef’

Liss Pereira es una reconocida comediante que se hizo famosa por el programa de televisión Los comediantes de la noche. También es comunicadora social y periodista y ha trabajado en importantes emisoras como La Mega, Los 40 Principales y Radioacktiva. Sin embargo, su nombre se hizo más popular por su participación en MasterChef Celebrity. En cada emisión, la comediante demuestra su talento para la cocina, pues sus platos casi siempre son unos de los más elogiados por los chefs.

A continuación, te contamos algunos datos curiosos de la famosa comediante.

1. Empezó en la radio cuando tenía 14 años

Cuando vivía en Cúcuta inició en el mundo de la radio siendo una adolescente. En el 2009 llegó a Bogotá y, desde entonces, se fue consolidando como una reconocida locutora. En el 2017 dejó los micrófonos para dedicarse de lleno a su otra pasión, la comedia.

2. Quería ser patinadora profesional

En una entrevista en el programa The Suso’s Show reveló que quería ser patinadora sobre hielo artístico en Cúcuta. En medio de risas, Suso le dijo que si eso hubiera pasado, estaría condenada al fracaso, porque es una excelente comediante.

3. Fue virreina del Reinado del Folclor y del Conocimiento

Para sorpresa de muchos, la comediante participó en un reinado, pero eso sucedió cuando ella estaba estudiando en un colegio de monjas. El premio lo recibió a los 10 años.

4. Siempre dice en sus shows ‘perdone lo poquito’

La comediante confesó en una entrevista con el diario El País que esa frase tiene un significado muy especial para ella. “A mí el stand up me sirvió para hacer catarsis en un proceso hormonal en el que había subido 14 kilos, siempre me pordebajeaba, pero empecé a reírme de mí misma y a cuidarme más. El tema de la autoestima siempre está en mi show, porque considero que desde el colegio debe hablárseles a las niñas sobre la importancia de autovalorarnos”.

5. Antes de tener a su hijo Ignacio tuvo otro hijo, Miguelito

Miguelito es un personaje que hizo durante diez años, inspirado en su hermana menor, quien según contó, era muy grosera. Miguelito estuvo en radio y cinco años en El Cartel Deportivo.

6. Actuó en varias películas

Participó en Usted no sabe quién soy yo 2 y en Si sabe cómo me pongo pa’ qué me invitan. Además, también estuvo en Netflix con El que se enamora pierde.

7. Es pareja del también comediante Ricardo Quevedo

La pareja lleva más de 5 años de relación. En el 2018 se convirtieron en padres de Ignacio. Liss y Ricardo se conocieron gracias a la comedia, pues trabajaron juntos.