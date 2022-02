“Atrevidas”: Amparo Grisales y su celos con el imitador de Maluma en ‘Yo me llamo’

Todas las noches por el canal Caracol, los participantes de Yo me llamo que imitan a sus artistas preferidos han deleitado con su talento a los jurados, el público y los televidentes.

Hace unos días, ‘Yo me llamo Maluma’ cumplió una de sus fantasías, darle un beso a Amparo Grisales, una de las mujeres más cotizadas del país. El hecho ocurrió luego de que el jurado calificador elogiara su show. Por supuesto, eso generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

En el más reciente capítulo, el imitador de Maluma además de cantar, tenía que sorprender con varios pasos de baile, razón por la que tuvo que prepararse con la instructora de danzas Gina Medina. Previo a su presentación, el artista tuvo una intensa clase de movimientos para lograr sorprender al jurado, y lo logró; nuevamente su show fue aplaudido por todo el público. Sin embargo, hubo un detalle que a Amparo Grisales no le gustó y que, por supuesto, se lo hizo saber al artista. “Estas del público que te gritan papacito, son unas atrevidas, pero te vi coqueteando con la profesora y me sorprendiste porque eso mismo que me dices a mí se lo dijiste a ella”, le reclamó la diva a ‘Yo me llamo’.

Por su parte, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, también dio su punto de vista y añadió: “estás en problemas; ya enamoraste a Amparito, no la desenamores”. Asimismo, la jurado replicó: “es mi ‘baby’… Voy a hablar con Gina”.

Para evitar más comentarios, el imitador no tuvo más remedio que aclararle a Amparo Grisales que solo tenía ojos para ella. “Amparito, tú sabes que todo esto es tuyo”.

