Bad Bunny hace historia con ‘World’s Hottest Tour’ ¿Cuándo canta en Colombia?

Benito Antonio Martínez Ocasio, el mundialmente famoso Bad Bunny , sigue conquistando el mundo con su gira World’s Hottest Tour. El puertorriqueño, que llegará pronto a Colombia, vuelve a ser noticia gracias a las millonarias cifras que ha recaudado con su gira.

Sin duda alguna, y sus mismos fanáticos lo confirman, este sigue siendo uno de los mejores momentos para el cantante, que se posicionó rápidamente en la cima del Billboard 200 con su último álbum, Un verano sin ti. Este trabajo discográfico, editado en español, se convirtió en el tercero en la historia en ocupar el primer puesto del famoso listado.

Millonaria gira de Bad Bunny rompe récord en Estados Unidos

Después de liderar la ceremonia de los Latin Billboard 2022, donde se llevó un total de nueve galardones de las 23 categorías en las que estaba nominado, el intérprete de Callaita y Ojitos lindos, rompió un nuevo récord, pues su tour se convirtió en la gira latina más taquillera de la historia en Estados Unidos.

También conocido como ‘El conejo malo’, el cantante de 28 años superó a cualquier otro artista latino que se haya presentado en el país del norte, con un recaudo de 232.5 millones de dólares, según cifras de Billboard Boxscore. Con su gira actual, World’s Hottest Tour, vendió 944 mil boletas en 21 conciertos en el país, y recaudó, por espectáculo, un promedio de 11.1 millones de dólares por 45 mil entradas. Esta cifra, según el portal, no se veía desde finales de la década de los ochenta.

Los elevados números del puertorriqueño superaron, incluso, los del grupo de rock británico The Rolling Stones, que alcanzó 9.4 millones de dólares entre 2017 y 2021 con su gira No Filter Tour. No es la primera vez que Bad Bunny alcanza semejante reconocimiento, pues su penúltima gira, El Último Tour Del Mundo, le habría reportado 116.8 millones de dólares en sus presentaciones en Estados Unidos, una cifra que duplicó con su gira actual. Sus fanáticos colombianos se preparan para recibirlo en Medellín y Bogotá los próximos 18, 19 y 20 de noviembre.