Lina Tejeiro: Carlos Torres, Sebastián Vega y más famosos que la conquistaron

Lina Tejeiro ha conquistado un lugar en la farándula colombiana, no solo por sus actuaciones en cine y televisión, sino también en su faceta de generadora de contenido. La llanera, que tiene 9.8 millones de seguidores en Instagram, nació en Villavicencio un día como hoy, 8 de octubre, hace 32 años.

Interesada en la actuación desde muy niña, Lina Fernanda González Tejeiro, hija de Manuel Eduardo González y Vibiana Tejeiro , apareció por primera vez en televisión a los 9 años, cuando actuó en Expedientes. Dos años después se unió al elenco de Padres e hijos, asumiendo el rol de Sammy. Se convirtió después en Glenda Muñoz, en Muñoz vale x dos. Son recordadas sus actuaciones en Primera dama, como Nancy, La hipocondríaca, telenovela en que asumió a Tatiana, La ley del corazón, en el rol de Catalina Mejía y Chichipatos, donde recreó a Brigitte. La artista también incursionó en el cine con el filme Un rabón con corazón. Durante su carrera, ha participado en dos realitys, Soldados 1.0 y ¿Dónde está la máscara?.

¿Cuántos novios ha tenido Lina Tejeiro?

La vida sentimental de la recordada Samantha Pava de Padres e hijos ha sido tema de conversación en las redes sociales. La actriz comenta con sus seguidores ciertos detalles de sus romances y responde sus preguntas, en medio de la dinámica de ´preguntas y respuestas´. La actriz también estuvo relacionada sentimentalmente con otros famosos de su generación.

Carlos Torres , el actor barranquillero que interpretó a Charlie Flow, protagonista de La reina del Flow, conquistó a la actriz cuando trabajaron juntos en Padres e hijos, Él tenía 17 años y Lina, 15. “Carlos fue mi primer novio, y mi primera vez también. Yo creo que la primera vez las mujeres nunca la olvidamos, fue muy bonito, él es un caballero en todo el sentido de la palabra, no hay nada malo que decir de ese hombre. Estábamos muy chiquitos, teníamos muchas cosas por vivir, además que fue un noviazgo super cortico, como de un año más o menos. La verdad ni me acuerdo por qué terminamos…nosotros fuimos novios hace muchos años y yo soy otra persona hoy en día, de pronto le caiga bien o mal. Ya no nos hablamos, sin embargo, si nos vemos nos saludamos, no hay odio, ni rencor, pero no somos íntimos o amigos, no sé qué es de su vida”, contó Tejeiro en una reciente entrevista con Diva Rebeca, personaje interpretado por el periodista Omar Vásquez.

En la misma producción también conoció a Sebastián Vega , recordado por su papel de El Baby en la serie A mano limpia. Ambos eran adolescentes cuando se conocieron y sostuvieron una romance durante casi tres años. Según testimonios de la actriz, no funcionó porque su relación fue muy “tormentosa”, debido a su inmadurez de los dos.

¿Cómo fue la relación de Andy Rivera y Lina Tejeiro?

Una de las relaciones que, evidentemente, marcó su vida, fue la que mantuvo con el hijo de Jhonny Rivera . La actriz, también recordada por su personaje de Catalina Mejía en la novela La ley del corazón, fue, durante casi nueve años, novia de Andy Rivera . Aunque terminaron en varias oportunidades, ambos intentaron arreglar las cosas, pero, finalmente, en marzo de este año, luego de otro intento, decidieron ponerle punto final a su historia de amor. En más de una ocasión, ambos hablaron al respecto, y coincidieron en el agradecimiento por el tiempo que vivieron juntos, pero era mejor no seguir forzando las cosas.

Lina también mantuvo un romance con Norman Capuozzo . La actriz y el empresario estuvieron juntos entre septiembre y diciembre del 2019. Poco se sabe de las razones de su ruptura, pues, en ese entonces, la actriz solamente dijo que estaba enfocada en su carrera profesional.

¿Lina Tejeiro y Greeicy Rendón tuvieron el mismo novio?

El actual esposo de la también actriz Johanna Fadul , Juanse Quintero, conquistó el corazón de más de una famosa además de su esposa. En el 2019 se conoció que hace más de una década, él bogotano, ahora de 34 años, salió brevemente con Lina y con Greeicy. El actor mismo lo recordó en sus redes sociales, con una foto acompañada de un mensaje: “¿Cuántos hombres tienen a dos de sus ex y a la actual sonriendo a su lado en la misma foto?”. En la imagen aparecía con Johanna, su esposa, Greeicy y Lina.

Juan Duque es el ahora afortunado acompañante de la cumpleañera, quien decidió, hace pocos meses, darse una nueva oportunidad en el amor y conocer más al cantante. Su amor inició gracias a las redes sociales y ahora conforman una de las parejas más comentadas por los internautas.