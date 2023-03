Belinda: Él es el actor que tiene prohibido hablar de su romance con la cantante

Desde hace unos días, los internautas y televidentes hablan de un reencuentro entre dos figuras que iniciaron desde muy pequeños en las pantallas mexicanas. José Ángel Bichir y Belinda se conocieron hace más de 20 años cuando participaron en telenovelas como Amigos por siempre y Aventuras en el Tiempo. Ahora, vuelven a unir sus talentos en la nueva serie HBO Max Divina Comida.

Durante una alfombra roja de la plataforma de streaming mencionada, el actor de 35 años reveló información inédita sobre su vida sentimental, pues según él, habría tenido un romance con su compañera de set y exnovia de Christian Nodal, de quien tampoco se guardó sus opiniones.

¿Quién es el último exnovio de Belinda?

En video quedó el momento en que José Ángel Bichir asegura haber sido novio de Belinda el año pasado, pero prefiere guardarse los motivos por razones legales. “Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz”, dijo. Según su relato, el equipo de su exnovia, supuestamente la cantante española, le habrá hecho firmar un contrato de confidencialidad desde el año pasado.

En una de las entrevistas, el actor también habló sobre el cantante de música regional mexicana, “De Nodal no tengo buenas referencias, pero lo considero un buen artista y un buen cantante, no creo que se haya portado muy bien que digamos”, aseguró.