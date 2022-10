Camilo se separó de su familia y se perdió importante logro de Índigo

Desde que nació Índigo, los fanáticos de Camilo y Evaluna han estado al pendiente de los detalles de cada etapa de crecimiento de la bebita, mientras esperan el día en el que los cantantes la presenten formalmente, mostrándole el rostro, pues, hasta el momento, solo han publicado fotos mostrando las demás partes de su cuerpo.

Después de que Evaluna y su hija Índigo lo estaban acompañando a todos sus conciertos, Camilo tuvo que separarse por primera vez de su primogénita.

Los nuevos papás no se han perdido ningún momento especial de la niña. De hecho, una vez Evaluna terminó la dieta, retomó labores acompañando a su esposo a su gira De adentro pa’ fuera Tour. Por supuesto, la niña no podía faltar, así que siempre han viajado los tres.

¿Qué avance tuvo Índigo que Camilo no pudo ver?

El pasado domingo, el artista colombiano realizó un concierto en Puerta de Alcalá, en Madrid. El cantante expresó su felicidad pues para él, ha sido uno de los shows más importantes que ha brindado hasta el momento. “El concierto más grande de mi vida hasta ahora”, dijo el artista, quien se mostró muy feliz.

Por un video que él mismo publicó, se observa que su esposa Evaluna lo acompañó nuevamente, aunque no se sabe si llevaron a la niña o no. Lo cierto es que, Camilo reveló que hace poco tiempo tuvo que ausentarse durante tres días, pero, en esa oportunidad, no pudo ir acompañado por su esposa ni su hija.

Según lo que dijo, al regresar a casa se dio cuenta que la niña había tenido un nuevo avance en su crecimiento, pues ya saludaba con la mano, cosa que antes no hacía y que, lamentó no haber estado en el momento que lo hizo por primera vez. “Yo tuve que ir a dos conciertos sin ella, los primeros tres días en los que me despego de mi esposa y mi hija y cuando volví, mi hija estaba haciendo unas cosas con la mano nuevas. Cuando yo regresé estaba empezando a saludar”, dijo muy sorprendido.

Hace unos meses el colombiano de 28 años reveló que él es quien le cambia, la mayor parte del tiempo, los pañales a la niña. Por supuesto, en los seis meses que lleva siendo padre, ha estado al pendiente de cada una de sus etapas de crecimiento y a través de las fotos y los videos que publica sobre ella, expresa el orgullo que siente de la familia que tiene.

¿Cuándo mostrarán la cara de Índigo?

En todo un misterio se ha convertido conocer la carita de Índigo. Hasta el momento, Camilo y Evaluna han preferido mantenerla en completa privacidad, pero sus seguidores insisten en querer conocerla pronto.

Sobre eso, la pareja decidió responder directamente y revelar cuándo mostraran y presentarán públicamente a su hija. “Cuando ella lo decida, queremos respetar su autonomía”, escribieron en sus redes sociales, lo que quiere decir que no será tan rápido como muchos esperaban.