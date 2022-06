Camilo y Evaluna: se conoció la razón por la que no muestran a Índigo en redes

El nacimiento de Índigo, la primera hija de Camilo y Evaluna, fue todo un acontecimiento a nivel mundial. De hecho, todo lo que sea relacionado con la bebita genera curiosidad entre millones de internautas.

No es para menos, la familia Montaner es una de las más comentadas en el mundo del espectáculo. Cada uno de sus integrantes se convierte en tendencia con cada cosa que realicen. Ayer, por ejemplo, Camilo reveló que Evaluna se comió la placenta de Índigo cuando nació. Esta información, por supuesto, despertó todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Por qué Camilo y Evaluna no muestran a Índigo en redes sociales? Esta es la razón

Muchos famosos deciden no presentar públicamente a sus hijos en redes sociales, o lo hacen tiempo después de su nacimiento. Así lo hizo Cristina Hurtado, quien mostró el rostro de su hijo Mateo hasta que cumplió 3 meses. Laura Tobón, lo hizo cuando su primogénito Lucca cumplió 5 meses, y así, varios han decidido mantener en completa privacidad a sus bebés.

Camilo y Evaluna no son la excepción. La pequeña Índigo está próxima a cumplir sus 3 meses de nacida pero hasta el momento, su rostro no ha sido revelado por sus padres, pese a que hace poco, un equipo de paparazzis intentó fotografiarla. En las pocas imágenes que los artistas han publicado de la niña se alcanzan a observar algunas partes de su cuerpo como sus brazos y piernas.

En entrevista con el programa Venga la alegría de TV Azteca, Camilo reveló varios detalles de su nueva etapa como padre, junto a su esposa Evaluna. Allí, confesó la verdadera razón que los ha llevado a no presentar a su primogénita a través de sus redes sociales. “Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, aseguró el artista colombiano, intérprete de Pegao.

Hace unos días, Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner y madre de Evaluna, confesó que está completamente de acuerdo con la decisión que tomaron de no mostrar, por ahora, el rostro de su nieta Índigo.