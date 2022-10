Carla Giraldo a críticas por haber pesado más de 80 kilos: “sufro de bullying”

Una de las famosas más comentadas del país ha sido Carla Giraldo, no solamente por su trabajo en la televisión como actriz, sino también, por su belleza.

El año pasado, generó varias polémicas por su participación en MasterChef Celebrity, el reality culinario del canal RCN. Pese a las críticas que recibió durante toda la temporada, la actriz de Me llaman Lolita, se coronó como la ganadora.

La actriz y ganadora de MasterChef Celebrity 2021 que logró bajar 20 kilos, se refirió a los malos comentarios que ha recibido por su aspecto físico. Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

Desde que inició la competencia, sus fanáticos se percataron del cambio físico que había sufrido la actriz, pues antes, se había mostrado con unos kilos menos. Eso, fue motivo para que muchos usuarios de internet comenzaran a atacarla y a dejarle malos comentarios en sus fotos en redes sociales por haber subido de peso.

¿Por qué Carla Giraldo subió drásticamente de peso?

La actriz reveló en una reciente entrevista con La Red que una de las razones por las cuales subió de peso fue por el covid-19 y el aislamiento obligatorio que generó, pues le dio ansiedad que la incitaba a comer sin temores. “De trasfondo vienen muchas cosas. Una pandemia y una cuarentena donde me dio tiroides de codo, entonces hágale, coma y coma… La felicidad de estar viva me hizo que comiera”, aseguró.

¿Cuánto pesa actualmente Carla Giraldo?

Debido a ese desorden en la alimentación, Carla estuvo cerca de pesar 80 kilos. En redes sociales comenzaron a atacarla con malos comentarios, hasta que, finalmente, optó por someterse a una dieta estricta hasta reducir casi 20 kilos. Actualmente pesa 57. “Hice la dieta del amor propio, y yo creo que es la mejor de todas. Es no pensar en el qué dirán, sino en el qué quieres tú como ser humano y como persona. Uno solo se mata la cabeza primero y puede hacerle mucho daño al cuerpo. Es mejor que sea guiado por gente y nunca hacerle casos a esos famosos que dictan dieta”, aseguró.

Según dijo, se siente bien como luce actualmente y, de igual manera, continúa trabajando por ella misma y su bienestar. “Yo no sé si sea mi peso ideal o no. Me siento bien, estoy bien, quiero sentirme más fuerte (...) ya estoy en ese proceso, vamos a ver si lo logro. La pereza mental todavía me puede en muchas cosas”.

Aunque su aspecto físico ya cambió, sus detractores no han parado de dejarle ofensas. “Sufro de bullying en las redes, todos sufrimos de todo. Entonces si subo una foto o les parece que tienes un poco de celulitis, estrías o algo lo primero que hacen es atacarte y no ver la belleza de lo que quieres mostrar”.

¿Cuántos años tiene y cuánto mide Carla Giraldo?

La actriz y ganadora de MasterChef Celebrity 2021 cuyo nombre completo es Carla Evelyn Giraldo Quintero, nació el 30 de agosto de 1986 y, actualmente, tiene 36 años. En su cuenta de Instagram suma una sólida comunidad de 1,7 millones de seguidores. Según información suministrada por internet, Carla mide 1,65 metros.