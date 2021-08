Carmen Villalobos, Balvin, Maluma y otros famosos acusados de maltrato animal

El maltrato a los animales es un tema que se viene defendiendo a gran escala en los últimos tiempos, pues se ha convertido en un problema más allá de la conciencia social. Los famosos no se han salvado de ser acusados por los internautas de maltrato animal luego de publicar fotografías o videos con sus mascotas.

Maluma

El cantante colombiano estuvo en el ojo del huracán luego de publicar un video bailando en el gimnasio con uno de sus perros. Aunque su intención era divertirse y darle la bienvenida al fin de semana, los internautas afirmaron que el perrito se veía incómodo y por eso, lo acusaron de maltrato animal. “Pobrecito el perrito, déjelo descansar, está haciendo mucho esfuerzo”, “pobre perrito, lo está maltratando”, escribieron en su publicación.

Carmen Villalobos

La actriz publicó una fotografía con un ave silvestre. Allí se observa ‘recién levantada’, desayunando mientras posa junto a una guacharaca que tiene en su cabeza. Inmediatamente los seguidores le dejaron comentarios negativos, asegurando que se trataba de un caso de maltrato animal. La actriz de Café, con aroma de mujer no tuvo otra opción que salir a aclarar la situación por medio de un video. “La guacharaca está completamente libre en este lugar, como lo están los pavos, las gallinetas, las gallinas. Para nada está siendo maltratada y no está en una jaula. Solo se acostumbró al ser humano”, afirmó.

J Balvin

El año pasado, el ‘Niño de Medellín’ también fue acusado de maltrato animal tras publicar una foto con su perro Enzo. Lo que llamó la atención de la imagen fue que la mascota tenía su cola pintada de varios colores. Muchos usuarios le escribieron que eso afectaba la salud de su perro y que se trataba de un acto de irresponsabilidad de parte del artista posar con orgullo en esa foto. Así que él mismo tuvo que aclarar lo sucedido. “Este es mi parcero ‘Enzo’, su cola no fue maltratada en ningún momento”.

Thalía

La artista mexicana levantó polémica luego de publicar una foto con su perrita que tenía las orejas vendadas. Según los usuarios, la intérprete de No me acuerdo, habría sometido a su mascota a una cirugía estética para modificar la apariencia y que se vieran más puntiagudas. “Nosotros somos libres de tatuarnos, perforarnos u operarnos, pero los animales no piden ni necesitan ser mutilados por estética”, “preciosa, pero por favor qué agobio, deja sus orejas libres”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Paris Hilton

La socialité y empresaria fue acusada por sus vecinos de maltrato a perros por poseer demasiados en su mansión, violando la norma que permite tener solo tres y la rubia posee 17.