Carmen Villalobos publica primera foto oficial con su novio Frederik Oldenburg

La vida de sentimental de Carmen Villalobos seguía llamando la atención desde que hizo público su divorcio con el también actor Sebastián Caicedo en julio del año pasado. Después de que la vincularan con otras celebridades, y de que se hiciera viral un video de ella y el presentador de Telemundo, Frederik Oldenburg muy románticos en una discoteca; por fin ella se pronunció sobre su vida amorosa.

Te puede interesar: Cumpleaños Shakira: así la felicitaron Carlos Vives, Alejandro Sanz y más famosos

A inicios de este año, el venezolano confirmó su romance en vivo y en directo en el programa Hoy día, donde aprovechó para mandarle un beso a su novia y muchos “te amo”. Hasta el momento, la colombiana de 39 años no se había pronunciado al respecto, hasta hace unos minutos cuando, además de confirmar su nueva relación, felicitó a su novio por su cumpleaños número 39.

La actriz Carmen Villalobos se da una nueva oportunidad con el presentador Frederik Oldenburg, meses después de anunciar su separación de Sebastián Caicedo. Foto: Instagram

Carmen Villalobos hace oficial su noviazgo con Frederik Oldenburg

Aunque no se sabe con exactitud el tiempo que llevan de novios, la protagonista de Hasta que la plata nos separe reveló algunos detalles de su nueva relación. Las sorpresa llegó hace solo unos minutos cuando la barranquillera y su pareja hicieron oficial su noviazgo con su primeras fotografías juntos en redes sociales.

Más sobre Carmen Villalobos: Video: Carmen Villalobos ya no oculta su amor con su novio Frederik Oldenburg La actriz Carmen Villalobos se da una nueva oportunidad con el presentador Frederik Oldenburg, meses después de anunciar su separación de Sebastián Caicedo. Leer aquí Video: Carmen Villalobos ya no oculta su amor con su novio Frederik Oldenburg Video: Sebastián Caicedo confirmó que vive una relación y está enamorado Sebastián Caicedo, exesposo de Carmen Villalobos, confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor y se siente muy enamorado. Leer más Video: Sebastián Caicedo confirmó que vive una relación y está enamorado

“Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios. ¿Cómo se dio todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO. Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa. Happy Birthday amor. Te amoooooo”, expresó la actriz confirmando que se encuentra actualmente en Cartagena celebrando el cumpleaños del presentador.

Vea también: Video: Mateo Carvajal le propuso matrimonio a su novia Stephanie Ruiz en vivo

El homenajeado no se quedó atrás y respondió al ‘post’ que también compartió en su perfil de Instagram. “Wuaoo. Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das casa día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a ti, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores. TE AMO”.