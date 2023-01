Video: Carmen Villalobos ya no oculta su amor con su novio Frederik Oldenburg

Hace dos semanas, el presentador venezolano Frederik Oldenburg, conocido por ser el anfitrión de Exatlon USA, reality de Telemundo; confirmó su relación amorosa con la actriz colombiana Carmen Villalobos. El anuncio llegó seis meses después de que la barranquillera de 39 años publicara un video aceptando su divorcio del también actor Sebastián Caicedo.

Hasta el momento, la protagonista de Hasta que la plata nos separe no se había referido al tema, pero hace unas horas publicó un video presumiendo de su pareja y los detalles que le regala, un claro mensaje confirmando su nuevo amor. La publicación ha sido, hasta ahora, el único pronunciamiento público que ha hecho Villalobos la respecto.

Hace unas horas, el presentador Frederik Oldenburg confirmó su noviazgo con Carmen Villalobos, ex de Sebastián Caicedo. Foto: Instagram - Instagram

Carmen Villalobos presumió a su novio en redes

Después de varios días ausente de su Instagram, la actriz Carmen Villalobos regresó para explicarles a sus 21.4 millones de seguidores por qué se alejó de la red social. Primero, se mostró con una maleta de viaje y caminando por un aeropuerto. “Sé que he estado mu perdida, lo sé, pero aquí aparecemos, feliz domingo, ya se dieron cuento en qué ando. Para los que preguntan que por qué tan perdida, tuve una semana super movida con muchísimas cosas a nivel personal, familiar, un problemilla con el que no me sentí bien entonces a qué vengo aquí ¿a hablarles de problemas y cosas? no, a mi me gusta aparecer por aquí para contagiarlos de buena energía y también es chévere desconectarse un poquito, son cosas que pasan, como he aprendido: un día a la vez, las cosas pasan por algo”, contó.

Luego, sin mucho detalle, contó lo que haría en esta semana entrante. “Aquí estoy, voy a pasar unos días chéveres, unos de trabajito, otros de descanso, les iré contando, ya me hacía falta”, reveló. Y aunque no dijo con quién se encontraría, sus seguidores lo descubrieron en un video que ella publicó y donde se muestra cogida de la mano con su nuevo enamorado, quien la habría recogido en el aeropuerto y la sorprendió con unas rosas blancas.