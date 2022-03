¿César Escola y Yeison Jiménez se pelearon en ‘Yo me llamo’?

La semana pasada fue emitido el último capítulo de Yo me llamo, el reality musical más visto por los colombianos, que coronó como ganador al imitador de Camilo Sesto, quien se enfrentó a ‘Yo me llamo Maluma’.

A lo largo del programa, se observaron algunas discrepancias entre los jurados a la hora de calificar a los concursantes. Aunque en las temporadas pasadas la actriz Amparo Grisales tuvo fama de ser la más dura en sus comentarios, esta vez se caracterizó por ser “la buena”, como ella misma se describió. Al que vimos con mano dura en sus calificaciones fue a César Escola, quien tuvo algunos ‘roces’ con Yeison Jiménez por estar en desacuerdo con sus opiniones. Por esa razón, algunos televidentes e internautas llegaron a creer que entre los dos jurados no existía empatía.

Esto dijo César Escola sobre su relación con Yeison Jiménez

Recientemente, el argentino César Escola estuvo como invitado especial en el programa Auto Star Tv. Allí, en la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, los usuarios aprovecharon para escribir algunas inquietudes que tenían sobre Yo me llamo. Por ejemplo, un seguidor escribió: “¿Cómo te aguantas a Amparo Grisales?”. Ante esa duda, él respondió: “ella es una gran amiga y compañera de trabajo. Nos divertimos muchísimo y tenemos una relación muy bonita. La admiro mucho. Yo sé que ella como jurado de Yo me llamo tiene una posición y me divierte que sea así”.

Enseguida, para hablar del jurado Yeison Jiménez, el presentador del programa le preguntó si eran ciertos los rumores que estaban circulando en las redes sociales sobre que ellos no se llevaban bien delante, ni detrás de cámaras. Escola lo negó todo: “al contrario, siempre le presto mucha atención porque Yeison es un artista que tiene muchos sentimientos y percibe la música de una manera tan maravillosa. Sus comentarios son tan apropiados, tan directos y naturales, no se pone en cosas técnicas ni con palabras difíciles”, puntualizó.

Con esas palabras, el músico dejó claro que esos comentarios son únicamente especulaciones que no tienen nada que ver con su verdadera relación con su amigo y colega.

