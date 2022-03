¿Chris Rock lloró y pidió perdón a Will Smith al terminar los Premios Óscar?

Aunque ya han pasado varios días desde que el actor Will Smith le propinó una bofetada a Chris Rock luego de que el comediante hiciera una broma sobre el look de su esposa Jada Pinkett, todavía se sigue hablando de eso en las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

El lunes, ´El príncipe del rap´ se disculpó públicamente a través de un mensaje afirmando que “la violencia en todas su formas es tóxica y destructiva”. Luego de la situación, los internautas comenzaron a exigir que Will Smith y su esposa Jada Pinkett también eran merecedores de una disculpa de parte de Chris Rock.

Will Smith y su esposa Jada Pinkett acudieron juntos a la gala de los Óscar. Llevan 25 años de matrimonio. Foto: Getty

Recientemente, comenzó a circular un video en la plataforma TikTok donde se observa al que pareciera ser el comediante pidiéndole perdón al actor por lo sucedido. En el clip que ya tiene millones de vistas se puede apreciar a Will Smith con su galardón en una de sus manos, charlando con un hombre que se ve llorando y limpiando sus lágrimas. Aparentemente se trataría de Chris Rock. El video fue titulado Chris llora y le pide perdón a Will Smith por burlarse de su esposa.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Will me fallaste, ya no puedo verte igual”, “es de sabios equivocarse y es de sabios reconocerlo y pedir disculpas”, “pedir perdón es de valientes”, “nadie es perfecto, cualquiera se puede equivocar”, “humildad absoluta, gente así se necesita en este mundo”.

Por ahora, el cómico no ha realizado ninguna declaración pública, ni tampoco ha presentado cargos legales contra Will Smith. La Academia de Hollywood sí emitió un comunicado afirmando que abrirán una investigación.

