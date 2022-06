Christian Nodal y J Balvin se envían mensajes pidiendo perdón

Una vez más, el cantante J Balvin se vio envuelto en una controversia con otro de sus colegas. Esta vez, fue con el mexicano Christian Nodal, ex de Belinda. La semana pasada, el intérprete de Adiós amor apareció con un nuevo look que resaltaba su cabello decolorado y sus tatuajes. Sin embargo, muchos lo compararon con ‘el niño de Medellín´.

Nodal explotó en las redes sociales. El mexicano dijo "Yo si tengo talento carnal". Balvin le recordó su incumplimiento en Medellín. Foto: Instagram

Pero eso no quedó ahí, más adelante el colombiano subió a su cuenta de Instagram una foto suya con una de Nodal donde le pedía a sus seguidores que encontraran las diferencias. Eso, al parecer, no le gustó para nada al mexicano. quien no se quedó callado y le dijo: “que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.

A raíz de esa situación se generó toda una polémica con un va y viene de indirectas entre ellos. En medio de esa situación, el ex de Belinda lanzó su canción Girasol, con la que ataca fuertemente a Balvin. En una parte del tema dice: “José, tiras la piedra y te escondes tras la ansiedad”. “Si no aprendiste con el Resi’, espero que conmigo sí”. “Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”. “Pa’ dar mensajes, mijo, hay que ser coherentes, si tú no eres artista, al menos sé prudente”.

Girasol

Nodal le pidió perdón a J Balvin

En medio del ‘tire y afloje’ entre los artistas, Nodal realizó una presentación en Morelia, México, pero allí sorprendió al afirmar que se arrepentía de haber escrito esa letra hablando mal de su colega J Balvin. De acuerdo con sus palabras, ya había hablado con el artista para aclarar todo. “Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir. Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mier%&$ que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, no es para Balvin”, aclaró.

Balvin aceptó las disculpas de Nodal

Luego de que Christian Nodal se excusara con Balvin, el antioqueño le respondió y puso fin a la polémica, que ha sido tendencia durante los últimos días. “Obviamente, no soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando por un mal momento y yo hice mi chiste sin mala intención. Entiendo su punto de vista y aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar y no soy el dueño de la verdad, nunca lo seré”.

Enseguida, agregó: “hágale, parcero, todo bien. Estamos es para dar ejemplo y no para andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad porque a la final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad. Él pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Es un caballero por hacer lo que hizo y respeto eso más que nada”.