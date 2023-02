¿Clara Chía está embarazada de Piqué? Esta foto sería la prueba

Gerard Piqué, expareja de Shakira, oficializó, hace una semana, su relación con Clara Chía al publicar, por primera vez, una foto en Instagram en compañía de la joven de 23 años. La imagen revolucionó las redes y llegó justo en medio de los rumores que indicaban que el exfutbolista había engañado a su actual novia con la abogada Julia Puig Gali.

Recientemente, la prensa española especuló que Clara había sufrido de un ataque de pánico por lo que tuvo que ingresar al hospital para ser atendida por especialistas. Las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa anunciaron que fue la “presión mediática” lo que afectó a la novia de Piqué. “Clara está pasado por uno de los peores momentos desde que inició su relación con Piqué, tuvo que ser atendida de urgencia en el Hospital Quirónsalud, de Barcelona, [por] un ataque de ansiedad”, detalló Fa en El Periódico de Catalunya. La canción más reciente de Shakira con Bizarrap “le estaría pasando factura” a la salud de la joven.

Clara Chía, Gerard Piqué Foto: Twitter @CHANCE_es / Instagram @3gerardpique - Twitter @CHANCE_es / Instagram @3gerardpique

¿Clara Chía está embarazada de Gerard Piqué?

A pesar de los rumores, el paparazzi Jordi Martin aseguró que el ingreso de Chía a la clínica no fue por el supuesto ataque de pánico. “La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que ‘Clarita’ descubrió algo? Yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes de meterse dentro de una familia. El karma, Clarita”, escribió en sus redes sociales.

La crisis de ansiedad no viene por la canción.. Hay otro motivo de peso pero no culpabilicen a @shakira de algo que ella no tiene nada que ver. Será que Clarita descubrió algo?? Próximamente la madre de todas las 💣 en @ElGordoyLaFlaca — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 31, 2023

El medio Chisme no like se le habría adelantado y reveló que captaron a Piqué y su novia Clara Chía en una farmacia comprando una supuesta prueba de embarazo. Aunque la primicia solo muestra una foto de una pareja de espaldas, los periodistas del programa mexicano lograron comparar el suéter que lleva puesto el deportista de 35 años, con el mismo que ha usado en otros eventos recientes. “El de la farmacia nos dijo que habían ido a comprar una prueba de embarazo”, contaron. El periodista Javier Ceriani reveló también una supuesta conversación que sostuvo la pareja el día que compraron la aparente prueba. “Luego del test, me confirmarás públicamente como tu novia”, habría sido la exigencia de la joven a su novio, mismo día en que, supuestamente, Piqué publicó su primera foto con Clara.