¿Cristiano Ronaldo no podrá vivir con Georgina Rodríguez en Arabia?

Desde hace un día, las imágenes de Cristiano Ronaldo luciendo la camiseta de su nuevo club en una rueda de prensa, se hicieron virales en redes sociales y entre los fanáticos del fútbol. Después de desarrollar su carrera en Europa, el portugués de 37 años llegó hasta el Medio Oriente como estrella del club Al Nassr de Arabia Saudí.

El futbolista, quien anteriormente jugó en Manchester United, Juventus y Real Madrid, deberá también acatar la cultura del país, así como sus legislaciones y costumbres, que todos los ciudadanos deben acatar, sin ninguna excepción. Parece, según medios internacionales, que una de ellas podría afectar gravemente su relación con Georgina Rodríguez, pareja y madre de sus hijos.

-FOTODELDÍA- RIAD (ARABIA SAUDÍ), 03/01/2023.- El astro portugués Cristiano Ronaldo ha sido presentado este martes como nuevo jugador del club saudí Al Nassr en el estadio Mrsool Park, en Riad, después de que su fichaje se hiciera oficial el pasado 30 de diciembre. EFE/ Str Foto: EFE - STR

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez separados en Arabia?

La regla es clara: quien no esté casado legalmente, no podrá vivir con su pareja bajo el mismo techo. Este es el caso de la pareja que se conoció en el 2016, en Madrid y hoy conforma una familia de 5 hijos, dos de ellos nacidos de su relación. Todo parece indicar que la ley del país hacer una excepción a la pareja para que conviva en su nueva residencia.

“Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito. Sobre la convivencia, las autoridades actualmente ya no interfieren en este asunto - para los expatriados-, aunque la ley prohíba la convivencia sin matrimonio. La Policía ya no investiga ni persigue a nadie”, señalaron para la agencia EFE, dos abogados saudíes especializados en Derecho Civil. Según expertos en el país, los avances y cambios en algunas legislaciones, se presentan desde que Mohamed bin Salmán recibió el título de príncipe heredero en 2017.

Exigencias para Georgina Rodríguez en Arabia

Para que la pareja sea una de las excepciones, deberá cumplir con varios requisitos antes de vivir bajo el mismo techo en el país del Medio Oriente. No es la primera vez que un jugador se enfrenta a un proceso similar, otros extranjeros también recibieron tratos especiales para vivir con sus parejas. Según los abogados consultados por EFE, existen varias opciones que puede usar la influencer y empresaria para vivir con su pareja.

La primera es que visite el país con el patrocinio del Al Nassr, nuevo club de su pareja, “con un visado expedido por separado, y pueda residir donde quiera. La otra es obtener una visa de turista de un año, que le permita residir en el país durante 90 días seguidos en cada visita. Sin embargo, leyes laborales en Arabia Saudí requieren que cualquier mujer que obtenga una visa de entrada al reino sea la esposa, trabajadora o familia de primer grado de un hombre que resida en Arabia. Las misiones diplomáticas no pueden otorgar un visado a una mujer sin un contrato de matrimonio, pero, por ejemplo, se hace la vista gorda. Las mujeres entran con una visa de turista, ya que un hombre y una mujer pueden obtenerla por separado sin tener que revelar la naturaleza de su relación”, expresaron.