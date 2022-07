‘Desafío The Box’: así reaccionó el esposo de Maleja por su nuevo corte de cabello

En la reciente competencia del Desafío The Box los participantes se enfrentaron en una prueba en el Box Arcoiris (de aire) en donde se jugaban uno de los premios más anhelados de todos los tiempos: ver a sus familiares.

Ante la magnitud del premio, los deportistas entregaron alma, cuerpo y corazón en la prueba, que finalmente la terminó ganando el equipo Alpha. Los deportistas compartieron una noche con su familia. No faltaron las risas, el llanto y las sorpresas, pues en medio de la celebración, Juan Pablo recibió una inesperada noticia: se convertirá en papá.

Desafío The Box 2022 | Capítulo 82: Una visita conmueve a los Súper Humanos en su última prueba

Reacción del esposo de Maleja por su cabello

Con la llegada de los familiares de los deportistas a la ‘Ciudad de las cajas’, algo que llamó la atención entre los televidentes fue la aparición de José Quintana, esposo de Maleja, quien era la primera vez que salía del anonimato. El hombre, quien se desempeña como fotógrafo y videógrafo del contenido exclusivo de la concursante, la animó durante toda la prueba.

Además de esto, internautas en redes sociales aseguraron que el bogotano estaba totalmente sorprendido por el nuevo corte de su esposa. Según los seguidores, los gestos lo delataron durante toda la prueba.

“Nosotros previo a esto lo habíamos hablado y pues habíamos quedado que era lo único que ella iba a decir no, pero pues conociéndola como es ella, yo sabía que lo iba a hacer”, señaló Quintana.

Luego de la competencia, Maleja se desahogó con sus compañeros y habló sobre la personalidad de su esposo: “Él es muy tímido y serio, pero es muy chistoso, me hace reír. Es demasiado amoroso y tierno, me ama y me consiente de todas las formas existentes, fue la primera persona que creyó en mi cuando le dije que quería venir al ‘Desafío’”.

Recordemos que este año un hombre y una mujer alzarán la copa de la victoria y se llevarán un premio de 400 millones de pesos. No obstante, Caracol Televisión ha entregado un total de 1.400 millones en premios y pruebas a lo largo del programa.

