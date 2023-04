‘Desafío The Box’: Black, de Gamma, rompió una regla: “quiero que me saquen”

Un nuevo día comenzó en el Desafío The Box. Los integrantes de los tres equipos se levantaron analizando las estrategias para ir nuevamente al campo de juego y salir victoriosos.

Los integrantes de Alpha, quienes tenían los brazos enyesados por el castigo, recibieron un nuevo chaleco de la sentencia. Escudero, de Beta, eligió a Sensei para que fuera a muerte con él. “Si es el día de irme, yo creo que sea con uno de los grandes”, dijo.

¿Qué pasó con Black?

Mientras tanto, en la casa Gamma continuaba la tensión entre los integrantes, especialmente por Black, quien manifestó, nuevamente, sus deseos de irse de la competencia. “Yo quiero que me saquen”, dijo. Por esa razón, decidió salir hasta la puerta, esperando que después, por esa acción que es prohibida en la ‘Ciudad de las cajas’, lo saquen de la competencia.

A sus compañeros no les gustó nada esa actitud, pero él les pidió que no le dijeran nada. “No hagamos shows que ahí está la cámara. Es mi tema, dejémoslo ahí... Yo inicié motivado, con toda. Pero uno quizá idealizó cosas que no eran. Las personas, otro ambiente. Las pruebas me encantan, el encierro, el estrés, tanta bulla, eso me afecta psicológicamente”.

Black renunció al ‘Desafío The Box’

“Lamentablemente quebraron una regla. ‘¿Black, qué estabas haciendo afuera de la casa?’. Ustedes saben que esos límites no se pueden pasar. Es la segunda vez que incumples una regla. Las consecuencias no las asume una sola persona, las asume todo el equipo”, le dijo Andrea Serna a Black.

Aquí lo que hay una regla y una infracción, en consecuencia, hay una sanción. El participante insistió en abandonar la competencia. Ante su renuncia, no se llevó a cabo el Desafío a muerte entre Sensei, Rapelo, Marckarthur y Escudero. Pese a que Black salió de la competencia, Gamma tuvo que asumir el castigo por su infracción: ir a playa baja.

Saskya tuvo que abandonar el ‘Desafío The Box’

Andrea Serna apareció en la pantalla con malas noticias: “sé que estas últimas 24 horas han ido de mucha incertidumbre sobre todo en la casa Gamma. Pero, las noticias no son las mejores. Saskya recibió una incapacidad porque eso inmediatamente la deja fuera de la competencia. ‘Lógicamente no es lo que querías que sucediera, ni lo que esperabas que fuera a pasar’”, le dijo a la participante.

“Es muy triste porque aquí ninguno se quiere ir por una lesión, pero a la vez muy tranquila porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Su voluntad era llegar hasta acá, pero estoy feliz”, dijo.

¿Quién llegó en reemplazo de Saskya?

Andrea Serna comunicó que, según las reglas del juego, cuando una persona sale de la competencia en las condiciones que salió Saskya, automáticamente entra la última persona que fue eliminada del equipo. Sin embargo, por condiciones de salud ‘Caro’ no podía ocupar ese puesto, así que fue Guajira quien se reintegró a la competencia. “Que dicha, qué felicidad poder estar aquí nuevamente, Dios ha hecho un milagro en mí por las circunstancias del juego. No lo puedo creer, esta es una oportunidad para romperla”, dijo.