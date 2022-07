‘Desafío The Box’: definidos los semifinalistas. Estos son los últimos eliminados

Otro ciclo en el Desafío The Box terminó. En el más reciente capítulo, se llevó a cabo el último enfrentamiento entre dos hombres de equipo Alpha y dos mujeres de Beta, quienes portaban, previamente, los chalecos de sentenciados.

Con esa prueba, se dio el inicio a un nuevo ciclo en la Ciudad de las Cajas, pues las dos casas desaparecieron, y los participantes que quedaron entraron a conformar un solo equipo, dejando en evidencia la recta final de esta temporada del Desafío The Box.

¿Quiénes son los recientes eliminados del ‘Desafío The Box’?

Los desafiantes que se enfrentaron en el Desafío a muerte fueron: Tarzán y Juan Pablo del equipo Alpha, y Maleja y Valkyria de Beta. En el equipo de los hombres, el primero en culminar la prueba fue Juan Pablo, pese a que había iniciado con desventaja sobre Tarzán; y en el grupo de las mujeres, fue Valkyria quien resultó triunfante en el box, lo que quiere decir que, Tarzán y Maleja son los últimos eliminados de este ciclo.

Ante la derrota, el deportista, que fue capitán del equipo Alpha, dijo antes de irse: “hay que aceptar la derrota, esto no fue por cansancio, sino que cometí un error”.

Por su parte, Maleja agradeció haber estado en la competencia y manifestó su orgullo por haber estado en el Desafío a muerte con Valkyria, una de las mujeres más fuertes del reality. “Agradezco que me haya sacado una de las mejores, gracias por cargarme en esa capitanía y me llevo esos momentos, sé que me llevo una de las mejores ‘Betamigas’ de la competencia”, expresó.

Desafío The Box 2022| Capítulo 83: Un duelo de titanes deja fuera de la semifinal a dos competidores

Así reaccionaron en redes por la salida de Tarzán y Maleja

Tarzán y Maleja fueron dos de los participantes más comentados del Desafío The Box. Ambos protagonizaron algunas polémicas y discusiones con sus demás compañeros de la competencia. Sin embargo, fueron catalogados dentro del grupo de los más fuertes de esta temporada.

Algunos internautas celebraron la salida de los deportistas, mientras que otros lamentaron que ya no estén en la competencia.

Tarzán sentenció a Valkyria y el que terminó saliendo fue el #Desafiothebox2 pic.twitter.com/LlgcUaT3y7 — syntax error (@_syntax_error_s) July 13, 2022