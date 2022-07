‘Desafío The Box’: ¿Qué le pasó a Tarzán?

Tarzán ha sido uno de los participantes más comentados de esta temporada del Desafío The Box. A lo largo del programa, el joven de 25 años ha protagonizado algunas diferencias con sus compañeros. Incluso, en una oportunidad estuvo a punto de abandonar la competencia.

Lesión sacó a Tarzán en ambulancia del ‘Desafío The Box’

En el último episodio del Desafío The Box se vivió uno de los momentos más angustiantes. Durante una prueba en el box rojo, los participantes tuvieron mucho contacto, pues tenían que correr de un extremo a otro para sumar once puntos mientras llevaban unos cojines con unas figuras específicas.

Sin embargo, de un momento a otro, Criollo y Tarzán se chocaron. Fue tan fuerte el impacto que el cesarense quedó tendido en el suelo quejándose del fuerte dolor que estaba sintiendo en ese momento. El equipo de paramédicos de la producción tuvo que sacarlo en ambulancia para ser evaluado por los especialistas y determinar su estado de salud.

Desafío The Box 2022: Un desafiante sufre una lesión en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

Ante las cámaras del programa, Neider Criollo reveló: “Qué cagada lo de Tarzán, no, no sé qué pasó, los dos caímos…Una victoria no es nada si sale un deportista lesionado porque todos sabemos el sueño tan grande que es estar aquí, y se sabe que ir en ambulancia es casi que tener un pie afuera, me haría sentir muy mal donde tenga que salir del juego sabiendo que estuve involucrado en la lesión de él”.

En las imágenes se pudo observar que Tarzán se agarraba su cuello y se le dificultaba respirar, mientras los paramédicos trataban de ayudarlo. Sus compañeros del equipo Alpha lloraron desmotivados y se quejaron de la agresividad con la que compitieron los del equipo Beta. “En dónde quedó el tema de cuidémonos entre todos. Somos deportistas. Eso es jugar sucio”, dijeron.

Si Tarzán abandona la competencia por la lesión, ¿quién sería su reemplazo?

Como uno de los últimos participantes en ser eliminado fue Moisés, del equipo Beta, él sería la persona que llegaría nuevamente al reality a ocupar el lugar de Tarzán, en caso de que la lesión haya sido grave y le impida volver a competir.

Así las cosas, Moisés, que durante toda la competencia no cambió de equipo, pue siempre estuvo en Beta, llegaría a formar parte de Alpha.

Andrea Serna, presentadora del reality les dijo a los concursantes que habría que esperar el diagnóstico para definir qué pasará con Tarzán. “Como todos lo vieron, salió del box rojo en compañía del equipo médico del ‘Desafío’. Cuando tengamos un diagnóstico se los comunicaré”.