Desafío The Box: Tarzán llegó al límite y no ayuda a sus compañeros en el castigo

Cuatro integrantes del mismo equipo tuvieron que enfrentarse a un exigente ‘Desafío a muerte’. Esta vez, les correspondió el turno a Tarzán, Oquendo, Oto y Beto, quienes fueron sentenciados por Gamma y Beta. Después de una ardua prueba quien se despidió de la competencia fue Beto.

Actitud de Tarzán es cuestionada en el ‘Desafío The Box’

En los últimos días, el ambiente en el equipo Alpha ha estado pesado, comenzando por la actitud del capitán, quien lleva varias veces diciendo que no quiere continuar en el juego; sumado al castigo que recibieron por haber perdido la prueba de Sentencia y hambre.

Los integrantes del equipo morado debían cortar troncos de madera. Aunque todos se pusieron en la tarea, el único que no tuvo la actitud para hacerlo fue Tarzán, quien expresó que llegó a su límite. “Realmente no aguanto, estoy que me muero del hambre, tengo el estómago que me arde, lo único que tengo es deseo de irme y ya ese cupo se los voy a dejar a ellos que merecen estar más aquí que yo”, le dijo a sus compañeros, quienes lo invitaron para que mantuviera la calma, descansara y pensara con cabeza fría. No obstante, el concursante se ubicó a un costado y no demostró ningún esfuerzo ni colaboración con sus compañeros, quienes asumieron el castigo con la mejor actitud.

Vale la pena aclarar, que eso sucedió un día antes del Desafío a Muerte, en el que muchos pensaban que él iba a salir porque ya no quería estar más en la competencia, pero, finalmente, quien quedó de último en la prueba fue Beto.

