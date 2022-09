Ayer se vivió la última de las Batallas de La Voz Kids, y los pequeños, como siempre, sorprendieron a los entrenadores y televidentes con su talento. Una particularidad cambió el rumbo del programa: dos invitados especiales llegaron a complementar la noche de los asistentes.

Anngie, Angie y Maité se subieron al Diamante para cantar El popurrí de Juan Gabriel, una mezcla de canciones de El Divo de Juárez. Las tres niñas del equipo de Kany García deslumbraron con sus voces, y fueron ellas quienes se llevaron la sorpresa, cuando se reencontraron con dos integrantes que habían conocido en los entrenamientos con su coach y con su asesora Arelys Henao.

Dos nuevos integrantes llegaron a robarse el show en ‘La Voz Kids’

Se trató de Petra García y Tostadito, dos marionetas manejadas por Kany y por Andrés Cepeda . Lo primero que hizo la cantante, al empezar a ‘manejar’ su supuesta prima Petra, fue ponerse de pie e irle a dar “un beso” a Tostadito.

“Hoy me sacaron de la caja por fin, me peiné y me bañé para poderles dar besitos a todas estas niñas que las llevo en el corazón. Yo estoy que me hablo y me hablo, esta batalla me encantó, me llegó al corazón y me gustó mucho como se vinieron vestidas, pero lo que más me gustó de todo fue que conocí a Petra” dijo la marioneta del intérprete bogotano, con una voz particular que sorprendió a más de uno.

Todos los presentes no pudieron evitar las risas con las interrupciones de las marionetas, que impedían el transcurso del capítulo. Su energía acumulada evitaba que los entrenadores continuaran hablándole a las niñas. “Petra se peina mírela, le digo una particularidad y es que casi no le quitamos a Petra a Kany para poder seguir Kany encontró su personalidad en Petra”, reveló Arelys, la asesora de la barranquillera.

Uno de los asesores del equipo de Nacho, Mauricio Rengifo, también conocido como Dandee, trató de ganarse el corazón de Petra, y le cantó No digas nada, una de sus más famosas canciones. Tostadito quiso enfrentarlo, y con una estrofa de Tengo ganas, canción de Cepeda. Finalmente, después de retrasar la decisión, Maité continuó en la competencia.