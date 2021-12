El millonario premio que ganó el imitador de Leonardo Favio en ‘Yo me llamo’

Esta edición de Yo me llamo trajo consigo muchas novedades, entre ellas, que además del premio mayor y durante el concurso, los participantes y televidentes también podrán ganar varios premios. En el más reciente capítulo, el reality musical realizó una gala especial entre los imitadores de Maluma, Jennifer López, Leonardo Favio y Bruno Mars, pues fueron los concursantes más destacados de las últimas cuatro galas.

La imitadora de JLo fue la primera en arribar al escenario donde interpretó ¿Qué hiciste?; enseguida, Yo me llamo Maluma cantó Hawai; el tercer turno fue para Leonardo Favio, quien deleitó al público y a los jurados con Mi amante niña, mi compañera y, finalmente, Bruno Mars interpretó Count on me.

Aunque todos lograron conmover con sus impecables presentaciones, solo uno de ellos recibiría el premio de la noche, pero no fue elegido por los jurados Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez, sino por los televidentes quienes, además, también tenían la posibilidad de ganar premio si acertaban.

Leonardo Favio ganó en Yo me llamo

‘Yo me llamo Leonardo Favio’ fue el gran ganador de la noche gracias a los votos de los televidentes quienes lo eligieron como el favorito. “Muchas gracias Colombia por darme su apoyo, por toda esa emoción. Esto lo hago por todos y cada uno de ustedes. Ustedes son mi más grande apoyo. Los amo, los quiero mucho”, dijo el concursante que no pudo ocultar su emoción al recibir 10 millones de pesos. Durante todo el programa y por primera vez en la historia, habrá un plan de premios de 1.200 millones de pesos.

