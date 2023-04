¿En qué va la prueba de paternidad de Lowe León? Hablan abogados de Andrea Valdiri

A casi dos años de haber finalizado su fugaz y apasionado amor, Lowe León y Andrea Valdiri continúan dando de qué hablar, especialmente por Adhara, la hija que tendrían en común y de quien aún se sigue definiendo la paternidad, pues desde que la pequeña nació, el cantante cartagenero le exigió mediáticamente a su ex otorgarle sus derechos como padre.

A finales del 2021, Andrea Valdiri y Lowe León sostuvieron uno de los romances más comentados de la farándula nacional. A los pocos meses de haber hecho pública su relación y de haber confirmado que se convertirían en padres, se conoció que habían terminado. Tiempo después, sin conocerse las razones por las que terminaron, se especuló sobre una mala relación que tendrían ambas figuras, quienes rehicieron sus vidas amorosas, la barranquillera se casó con Felipe Saruma y Lowe con Liceth Córdoba.

El ex de Andrea Valdiri, Lowe León, está casado con Liceth Córdoba, con quien también tiene un hijo de ocho meses Foto: Instagram

¿Lowe León confirmó paternidad de Adhara Valdiri?

Hace cinco meses, el nombre de los dos creadores de contenido volvió a ser noticia cuando se les vio juntos, con Adhara, en una clínica para la prueba de ADN de Lowe León. Hace poco, se especuló que el cantante habría podido confirmar que sí era el padre de la pequeña, sin embargo, el equipo legal de la barranquillera se pronunció y desmintió tal noticia.

Según el portal Rechismes, aún no se conoce el resultado de la prueba de paternidad de Luis Eduardo, nombre de pila de Lowe León. “Ahora dice que sí quiere reconocer a la hija, pero si él quería reconocerla lo habría hecho y no tenía que esperar a que Andrea lo demandara. Si la prueba de ADN resulta positiva, se debe hacer cambio en el registro civil para los apellidos de la niña; y en otro proceso se procede con la regulación de la cuota alimentaria y de las visitas. Él dice que sí es su hija, pero que espera los resultados de la prueba, él hasta ahora no ha generado ningún acercamiento, ni siquiera ha ofrecido alimentos, que es lo más básico, ni ropa, leche o pañales. Él habla públicamente de que es su hija, que quiere estar con ella, pero de responsabilidad, nada”, expresó el bufete Víctor Mosquera Marín Abogados.

A su vez, los profesionales hablaron sobre el hipotético caso en que la prueba saliera positiva. “Si el juzgado declara la filiación viene un proceso después de regulación de visitas. Andrea (Valdiri) dice que no privará a su hija de que comparta con su papá, pero él no puede pretender que mañana sale la prueba y pasado mañana se la lleva. Aquí los derechos no son ni de Andrea ni de Lowe, son de Adhara, y no la pueden llevar a una casa desconocida, con alguien a quien no conoce y solo vio el día de la prueba de ADN, debe haber un proceso de adaptación”, indicaron.