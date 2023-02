Karol G reveló detalles de su conversación con Shakira acerca de Piqué

Hace unos días, Shakira y Karol G hicieron historia con el lanzamiento de su tan esperada canción TQG (Te quedó grande). Después de mucho años intentando un dúo con su colega, la paisa de 32 años logró la respuesta afirmativa de la colombiana cuando le mostró la letra de la canción que hoy es una realidad, y que hace parte de su nuevo álbum Mañana será bonito.

Aprovechando el lanzamiento de su disco, Karol G reveló en una entrevista cómo fue su trato con la barranquillera de 46 años antes de materializar la colaboración. En su aparición, Carolina Giraldo contó que Shakira conectó con la canción especialmente porque se sentía identificada luego de su ruptura sentimental con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Karol G reveló qué habló con Shakira

Aunque no mencionó el nombre del exfutbolista, la paisa contó que compartieron una charla sobre música, sus carreras y sus rupturas amorosas, Shakira con Piqué, y por su parte Karol G con Anuel AA hace algunos años. “Me parecía una locura que yo pudiera llamar a Shakira que era una de mis ídolas, que es una persona que he admirado por tantos años de carrera tan legendaria que ha tenido, para decirle que tenía una canción con la que probablemente se iba a sentir identificada y que si a ella le gustaba la podíamos cantar juntas. Cuando la llamé, ella enloqueció con la canción, le encantó, me contó acerca de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mí todo”, contó.

En su charla, Shakira le habría pedido explícitamente atrasar el lanzamiento de su álbum, que tenía previsto para finales del año pasado; y así poder estrenar en orden sus ‘indirectas’ a Piqué. Te felicito, Monotonía, SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 y TQG marcaron, no solo el regreso de la colombiana a la música, sino su nueva faceta lejos del español de 46 años. “Ella su momento lo vivió diferente a como yo lo quería vivir. Yo quería estar completamente alejada y ella lo quería expresar y sanar de esa manera, cuando ella me dice eso yo me puse la diez. Me dice ‘Yo sé que tú quieres sacar tu álbum en el 2022′, pero ella me pidió que el proceso era en orden con esas otras canciones y cerrar el ciclo con TQG y fue tan honesta, hablamos de la vida, de la canción, de la música, de experiencias en la música. Es algo de sororidad, yo pido que lo piensen no como una tiradera sino a que muchas nos podemos identificar con las experiencias que vivimos en nuestra vidas”, explicó.