¿Cuánto mide Evaluna Montaner?: la razón por la que Camilo le dice ‘La pulga’

Tras el paso de Camilo en los Latin Grammy, a los seguidores de la pareja conformada por el colombiano y la venezolana les surgió la inquietud de cuál es la verdadera estatura de Evaluna luego de ver una foto donde aparecen los dos junto a Juan Luis Guerra y Residente. Lo que generó más curiosidad, es que la cantante lucía muy pequeña a comparación de los demás.

Según algunos portales de internet, la actriz y cantante de 24 años mide 1 metro con 67 centímetros. Según la propia Evaluna, su verdadera estatura es 1,46 metros. Por su parte, el gran ganador de los Grammy Latinos mide 1 metro con 76 centímetros, una estatura promedio en los hombres colombianos. Algunos internautas creyeron que esa sería la razón principal por la que el intérprete de Vida de rico le puso ‘la pulga’ como sobrenombre a su esposa; sin embargo, la también actriz reveló que no es así. “Si se preguntaban por qué Camilo me dice la pulga, no es por la estatura”, escribió en la descripción de una publicación junto a un video donde se observa cómo Camilo pone a su esposa sobre su espalda mientras él se para de manos. Evaluna se agarró fuertemente de Camilo para no soltarse.

Por otro lado, la hija de Ricardo Montaner reveló en los últimos días el extraño episodio que vivió junto a Camilo, días previos a enterarse que se convertirían en padres. “Estábamos viajando por Santiago de Compostela cuando Camilo se descompensó y causó gran preocupación a toda la familia”, dijo la cantante en A Day In The Live, donde además reveló que esa fue una señal de premonición de su embarazo. “Nos enteramos que estaba embarazada porque, en España, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna. ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa”. Por su parte, el colombiano dijo: “Yo decía: ‘No puede ser, no puede ser’. Pero fue y aquí está: baby Índigo. En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre”.