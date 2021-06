Esto dijo Pipe Bueno al ver a Luisa Fernanda W y Jessica Cediel juntas

El encuentro entre Luisa Fernanda W y Jessica Cediel causó sensación en redes sociales, pues nadie pensó que la exnovia de Pipe Bueno tendría una gran relación con Luisa, actual pareja del cantante.

Te puede interesar: Fusión esperada: Backstreet Boys y Nsync forman nueva banda

Cantando a grito herido Adicta al dolor, de Marbelle, las dos mujeres demostraron que la amistad va más allá de lo que cuente el pasado o lo que diga la misma gente. Como el encuentro causó tanta curiosidad, por medio de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, varios seguidores le preguntaron a Pipe qué sintió al estar con su novia y su ex en el mismo lugar.

“Es muy fácil, no sentí nada. Es una muy buena amiga, Luisa la había conocido por teléfono y se dio la oportunidad de que viniera a conocer al niño. Me sentí como buenos amigos y halagado por los hombres que me decían que soy un campeón”, confesó el artista colombiano.

Puedes leer: Carlos Baute reconoció públicamente a su hijo y le pidió perdón

Además, Luisa y Pipe contaron varias de sus intimidades en la dinámica ‘verdad o reto’. Entre ellas, le preguntaron al cantante cómo era su pareja en la intimidad, si no respondía debía besar a alguno de sus amigos.

“Muy fácil… les voy a resumir con este dicho, una mujer debe ser una dama en la calle y una… en la cama”, fue la respuesta del caleño.

Cabe resaltar que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se encuentran en la mejor etapa de su relación, disfrutando a su pequeño hijo Máximo, quien ya tiene 8 meses. La pareja ha demostrado ser una de las más estables de la farándula colombiana. Además, en sus redes sociales dejan ver lo felices que se sienten de haber formado una familia.