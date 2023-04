¿Exesposa de Chyno Miranda es novia de un amigo del cantante? Esto dijo

Después de que Chyno Miranda sobreviviera al covid-19 y enfrentara fuertes secuelas que por poco acaban con su vida, el 1 de septiembre del 2021 el cantante y su exesposa Natasha Araos, confirmaron su separación.

Te puede interesar: Elianis Garrido aclaró los rumores de separación de su esposo Álvaro Navarro

El anuncio lo hicieron por medio de un video que publicó el artista en su cuenta de Instagram. Allí, contaron que, para ese entonces, ya llevaban más de un año separados. “Yo la irrespeté a ella como esposa, irrespeté mi hogar también. A pesar de todo y el irrespeto que le hice, aquí seguimos apoyándonos y cuidando de nuestro bello hijo”, dijo el cantante.

Más noticias de Chyno Miranda Daddy Yankee ayudó a Chyno Miranda pagando lujoso apartamento en su rehabilitación Daddy Yankee le demostró su apoyo a Chyno Miranda, en medio de su difícil situación de salud. Leer aquí: Daddy Yankee ayudó a Chyno Miranda pagando lujoso apartamento en su rehabilitación Compañero de Chyno Miranda contó la tortura que vivían en ‘Tía Panchita’ Chyno Miranda fue trasladado hace unos días a otro centro de rehabilitación porque, al parecer, en ‘Tía Panchita’ lo obligaban a hacer cosas que no quería. Leer aquí: Compañero de Chyno Miranda contó la tortura que vivían en ‘Tía Panchita’

Por su parte, Natasha agregó: “quiero que sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos. De que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que, a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos, vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece”.

¿Natasha Araos es pareja de un amigo de Chyno Miranda?

En la última semana, se ha rumorado que Natasha ahora sería pareja de Óscar Eduardo Hernández Villegas, mejor conocido como ‘Oscarcito’, un viejo amigo del cantante de Mi niña bonita. Al parecer, tiempo después de su separación, la también modelo habría iniciado un romance con el productor que trabajó con Chyno durante varios años. Aunque esa información no había sido confirmada, la expareja del artista venezolano decidió romper el silencio y aclarar las dudas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Un internauta le preguntó: “¿Verdad que estás de novia con Oscarcito? Hacen muy linda pareja, ¿por qué se esconden?”. Para responder, la también empresaria publicó un video en su cuenta de Instagram. Allí aparece con ‘Oscarcito’, y aunque no mencionaron palabras, sí hicieron el gesto de silencio con su dedo anular sobre los labios.

Días atrás, el también cantante publicó una imagen de la parte trasera de Natasha y junto a ella escribió: “difícil concentrarse”. Por ahora, ninguno de los dos ha realizado alguna publicación oficial que confirme la supuesta relación.

¿Qué pasó con Chyno Miranda?

El artista venezolano lleva varios meses alejado de los escenarios por fuertes problemas de salud que ha tenido que enfrentar. Chyno fue internado en un centro de rehabilitación llamado Tía Panchita, donde, además, no vivió buenas experiencias. “Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más ‘Chyno’”.

Hace unas semanas, el artista reapareció cantando y bailando junto a Nacho y Daniel Elbittar. Luego de varios meses alejado de los escenarios, el artista volvió a interpretar una canción. Estoy vivo es el nombre del tema con el que, al parecer, podría estar anunciando su retorno a la música.