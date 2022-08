Exesposo de Jennifer López no ve futuro a su matrimonio con Ben Affleck ¿Qué dijo?

Jennifer López y Ben Affleck se siguen mostrando más enamorados que nunca dos semanas después de su repentina boda en Las Vegas.

La pareja de recién casados viajó hasta París para disfrutar de una pequeña luna de miel en compañía de sus hijos. Ahora vuelven a ser noticia por las declaraciones de Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer López, quien habló sobre los recién casados.

La cantante de 53 años ha vivido amores profundos, rápidos compromisos y cuatro matrimonios. Ojani Noa fue su primer esposo.

Jennifer López y Ojani Noa contrajeron matrimonio en febrero de 1997, y casi un año después anunciaron su divorcio. Según escribió JLo en uno de sus libros, el matrimonio terminó en problema legales. La Diva del Bronx presentó una demanda en contra del cubano, por presunta violación. La ex pareja fue a juicio y la cantante fue recompensada con 545 mil dólares.

Exesposo de Jennifer López no le ve futuro a su matrimonio con Ben Affleck ¿Qué dijo?

Más de dos décadas después, el cubano, que es actor y entrenador personal, decidió opinar sobre el matrimonio de su ex esposa con Ben Affleck.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el esposo número cuatro. Yo fui el esposo número uno y me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, dijo que íbamos a estar juntos para siempre”, le dijo al portal británico Daily Mail.

Aunque aseguró sentirse feliz por JLo, pero no pronosticó un futuro prometedor para su matrimonio. “Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que no durará. Ella es alguien que se casará siete u ocho veces, no puedo verla alguna vez estableciéndose con una sola persona” afirmó para el mismo medio.

Contradiciendo las versiones de Jennifer López, el cubano también recordó las razones por las que su matrimonio acabó en menos de un año. “Nos enamoramos cuando ella ya era famosa”, dijo al medio, “pero durante nuestro matrimonio, se convirtió en una megaestrella. Durante años, fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería esconderme y vivir mi vida. Pero cuando vi que se casó con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a inundarme”.

Según la misma entrevista, Ojani recuerda que para el 2002 su contacto con López mejoró, tanto que para ese entonces JLo abrió un restaurante en Los Ángeles y le pidió al cubano que lo administrara.